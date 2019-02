von Peter Schober

Bei der Aufstellung ihrer Kandidaten für die Gemeinderatswahl konnte die CDU aus dem Vollen schöpfen. "Wir hätten leicht noch mehr als die 22 Bewerber finden können, die in Salem als Höchstzahl einer Wahlliste zulässig sind", erklärte der Ortsverbandsvorsitzende Franz Jehle bei der Nominierungsversammlung und wertete dies als Zeichen dafür, dass die CDU in der Bevölkerung stark verwurzelt ist.

Von den neun amtierenden CDU-Ratsmitgliedern kandidieren acht wieder. Hilde Schlegel tritt aus beruflichen Gründen nicht mehr an. Dennoch bleiben auf der CDU-Liste neun amtierende Gemeinderäte. Denn Ursula Hefler, augenblicklich Bürgermeisterstellvertreterin, wechselte von den Freien Wählern zur CDU. Für die Freien Wähler sitzt sie seit 15 Jahren im Gemeinderat. Ihren Wechsel begründete sie mit den Worten: "In den letzten Jahren haben sich die Sichtweisen in der Fraktion der Freien Wähler verändert."

Wechsel von den Freien Wählern zur CDU

In der ablaufenden Legislaturperiode hatte sich Ursula Hefler bei einer Reihe von Entscheidungen nicht dem Votum ihrer Fraktionskolleginnen Henriette Fiedler und Stephanie Straßer angeschlossen. Ein ungewöhnlicher Vorgang ist das, wie die wiederum für die CDU kandidierende Petra Herter erläuterte, nicht. Auch sie sei nicht immer eins gewesen mit den übrigen Fraktionsmitgliedern, sagte sie bei der Nominierung. Dennoch kandidiere sie wieder auf der CDU-Liste.

Die CDU listet ihre 22 Bewerber in alphabetischer Namensfolge auf. "Wir haben eine gute Liste, die, was Alter und beruflichen Hintergrund anbetrifft, die Gesellschaft widerspiegelt", sagte Jehle. Das Durchschnittsalter der Bewerber liegt bei 52 Jahren. Mit 23 Jahren ist die Bankkauffrau Verena Kaiser die jüngste Kandidatin. Mit fast 78 Jahren ist Wolfgang Bauer der Älteste.