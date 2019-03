von Peter Schober

Mussten Sie noch spezielle Lehrgänge absolvieren?

Als Kommandant muss man den entsprechenden Lehrgang an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal besuchen. Diesen Kommandantenlehrgang werde ich in drei Wochen absolvieren. Wie ich von meinen Vorgängern Timo Keirath und Günther Laur weiß, ist dieser Lehrgang sehr hilfreich für die Arbeit als Kommandant.

Worauf haben Sie in Ihrem neuen Amt ein besonderes Augenmerk gelegt?

Mir ist sehr daran gelegen, den Aus- und Fortbildungsstand der Kameradinnen und Kameraden weiterhin auf einem hohen Niveau zu halten.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit der Gemeinde?

Sehr gut, muss ich sagen. Wir pflegen einen engen Kontakt mit dem Rathaus und dem Bürgermeister und sind im regelmäßigen Austausch zu aktuellen Themen.

Haben Sie dringende Wünsche in Bezug auf die Ausrüstung?

Seit 2014 werden anhand eines Fahrzeugkonzepts Beschaffungen geplant und getätigt und durch die Verwaltung jährlich im Haushalt eingeplant. Daher sind wir hier absolut im Soll und mit unserer Ausrüstung rundum zufrieden.