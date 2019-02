Salem vor 3 Stunden

Körperverletzung: Täter soll 30-Jährige angegriffen haben

Eine 30-jährige Frau wurde nach ihren Angaben am Donnerstagmorgen, gegen 8.15 Uhr, in der Grünanlage in der Nähe der Alten Neufracher Straße von einem unbekannten Mann angegriffen und unvermittelt ins Gesicht geschlagen, woraufhin sie zu Boden stürzte.