von Peter Schober

Kloster und Schloss Salem ist für die Saison 2019 gerüstet. Am 30. März werden die Pforten geöffnet, weit vor dem in diesem Jahr sehr spät gelegenen Osterwochenende, an dem sonst üblicherweise in die neue Saison gestartet wird. In einer Pressekonferenz stellten Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, und Schlossverwalterin Birgit Rückert das Programm vor. "Wir konzentrieren uns auf die Dinge, die uns ausmachen", erklärte Rückert. Das heißt: Zisterzienserkultur, Musikkultur und Weinkultur. Alle drei Segmente finden sich im Jahresprogramm von Kloster und Schloss Salem in vielfältiger Weise wieder und zwar abgestimmt auf das Jahresthema von Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Das diesjährige Motto lautet: "Frankreich und der deutsche Südwesten – ziemlich gute Freunde".

Schlossverwalterin Birgit Rückert und Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, sind sich sicher: Wir haben auch 2019 in Kloster und Schloss Salem wieder ein interessantes Programm.

Aus diesem über die Schlösser und Gärten Baden-Württembergs hinweg gespannte Jahresthema hob Rückert eine Veranstaltungsreihe in Kloster und Schloss Salem besonders hervor: die Sonderführungen zur Orgel im Salemer Münster. Sie stammt von dem Schwaben Karl Joseph Riepp, der in Dijon Orgelbauer war und von dort aus den Mönchen in den Pfeifen für die Münsterorgel Burgunderwein und Rebpflanzen sozusagen zugeschmuggelt hat.

"Wir positionieren uns konsequent auf dem kulturtouristischen Terrain", erklärte Hörrmann. Mit Erfolg, wie die wiederum angestiegenen Besucherzahlen des vergangenen Jahres belegen. Diese hätten, so Hörrmann, 2018 bei den Staatlichen Schlössern und Gärten insgesamt um 3,6 Prozent zugenommen, in Kloster und Schloss Salem sogar um 15 Prozent auf 127 000 Personen. Damit aber sei man aber personell an die Kapazitätsgrenzen gestoßen, erklärte Hörrmann und wolle deshalb mit Großveranstaltungen etwas auf die Bremse treten. "Aber wir werden uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen", betonte der Chef der Staatlichen Schlösser und Gärten. Denn sonst werde man im Ranking schnell nach hinten durchgereicht. Als Zielmarke für 2019 haben sich die Verantwortlichen für Kloster und Schloss Salem 116 000 Besucher gesetzt. "Salem ist sicher einer der bedeutendsten kulturellen Anziehungspunkte im Bodenseeraum", meinte Hörrmann. Ein Ort, der für Touristen so wichtig sei, wie für Menschen in der Region.

Beziehungen zwischen Südwesten und Frankreich

Das Jahresthema der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg rankt sich um die Beziehungen zwischen Südwestdeutschland und Frankreich. In Salem, so erläuterte Rückert, gebe es viele Geschichtsfäden zwischen beiden Ländern. Diese reichten von der Gründung des Klosters im Jahr 1137 durch Zisterziensermönche aus Burgund, über den eleganten Klassizismus der Münsterausstattung bis hin zu Napoleons Machtpolitik. Die Kriege des Feldherrn und Kaisers hätten auch in Salem Umwälzungen nach sich gezogen. Bekanntermaßen sei das Zisterzienserkloster im Jahr 1802 im Zuge der Säkularisation aufgelöst und in den Besitz der Markgrafen und Großherzöge von Baden übergegangen. Vor nun zehn Jahren wurde Kloster und Schloss Salem vom Land erworben. "Und das hat sich gelohnt", betonte Michael Hörrmann mit Blick auf die Besucherzahlen, verwies aber auch auf die hohen Investitionen.