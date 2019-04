von SK

Der Kleintierzuchtverein Salem konnte bei seiner Jahreshauptversammlung auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurückblicken. Das geht aus einem Pressebericht des Vereins hervor.

Demnach berichteten die Zuchtwarte Joachim Scheel und Sebastian Sterk, dass die Geflügel- und Kaninchenzüchter des Vereins auf Vergleichsschauen im ganzen Bundesgebiet teilnahmen. Besonders erfolgreich waren Markus Pfiffner (Europameister und Europachampion mit Elsterkaninchen), Benno Stucky (Europameister mit Japanerkaninchen) und Giuliano Sturm (Jugend-Europachampion mit Sachsengold-Kaninchen). Badische Landesmeistertitel mit ihren Kaninchen konnten Dietmar Bertsche, Maximilian Moser und Adrian Restle erringen.

Langjährige Mitglieder geehrt

Langjährige Mitglieder wurden für ihre Treue zum Verein geehrt. So halten Wilhelm Eicheler, Peter Reinhardt, Melanie Scheel, Jürgen Schmid und Michael Stehle dem Verein seit zehn Jahren die Treue. Bereits dreißig Jahre sind Sandra Hochrein und Albert Kopp im Verein und gar für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Waltraut Hengstler, Mirijana Hochrein, Herbert Müller und Marlies Müller geehrt.



Als anschließender Tagesodnungspunkt standen die Wahlen eines Teils der Vorstandschaft auf dem Programm. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Markus Boschenrieder. Sein Vorgänger, Jürgen Wolfensperger, der nach 23 Jahren in der Vorstandschaft auf eigenen Wunsch nicht mehr zu Wahl stand, bekam als Dank für sein Engagement ein „Zäpfle“-Präsent überreicht. Weiterhin wurden als neuer Festwirt Andreas Wagner und als Beisitzer Steven Claus gewählt. Die neuen Kassenprüfer sind Benno Stucky und Stefan Wagner.

Neuaufnahme in den Verein

Abschließend wurden noch fünfzehn Neuaufnahmen, darunter zehn Jugendliche, einstimmig von der Versammlung bestätigt. Vorsitzender Dietmar Bertsche freute sich hierüber laut Pressebericht ganz besonders und unterstrich: „Unser Ziel sollte es sein, das Hobby Kleintierzucht vom Aussterben zu bewahren und an die nächsten Generationen weiterzugeben, als einer der aktivsten Vereine in Südbaden sollte Salem hier der Treffpunkt der Kleintierzüchter in der Bodenseeregion sein.“

Der Kleintierzuchtverein Salem wurde 1961 gegründet und ist mit 177 Mitgliedern laut Eigendarstellung der größte Kleintierzuchtverein im Kreisverband Überlingen. Die Termine zu den Monatsversammlungen werden regelmäßig auf der Homepage unter www.klzv-salem.de veröffentlicht.

Die wichtigsten Termine im Veranstaltungskalender des Vereins sind das Frühlingsfest am 26. Mai und die Lokalschau am 16. und 17. November.