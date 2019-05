von Peter Schober

Sonniges Wetter und angenehme Temperaturen um die 20 Grad lockten am Himmelfahrtstag Scharen von Menschen zum traditionellen Brunnenfest rund um den Stefansfelder Brunnen. Es schien so, als ob die Wolken, die vormittags noch am Himmel gehangen hatten, von den Garnisonskanonieren mit ihren Salutböllern und vom Fanfarenzug Salem mit seinem schmissigen Eröffnungsständchen vertrieben worden wären.

Letztes Jahr ausgefallen

Nachdem das Brunnenfest im vergangenen Jahr wegen heftigen Dauerregens ins Wasser gefallen war, schienen die vielen Stammbesucher einiges an Nachholbedarf zu verspüren. „Zum Vatertag gehört für mich das Brunnenfest„, sagte Karl Sauter aus Buggensegel. Im Nu füllten sich gestern gleich nach der Festeröffnung die rings um den Stefansfelder Brunnenplatz aufgestellten Tische.

Salem Fraktionen erwarten mehr Kontroversen im neuen Salemer Gemeinderat Das könnte Sie auch interessieren

Viele Helfer im Einsatz

Eine ganze Armada von Helferinnen und Helfern kümmerte sich um das Wohl der Gäste und sorgte dafür, dass es trotz des Ansturms kaum Wartezeiten auf ein kühles Bier, ein würziges Steak oder eine knackige Grillwurst mit hausgemachtem Kartoffelsalat gegeben hat.

Schon um 5 Uhr kocht‘s

Schon morgens um fünf, als die Salemer noch tief schlummerten, hatte Heinz Birkenmayer im Narrenschopf den großen Kartoffelkessel angeheizt. Schon an den Vor-Feiertagstagen hatten die Stefansfelder Frauen Kuchen und Torten gebacken. Musikalisch unterhalten wurden die Festbesucher nach dem Auftritt des Fanfarenzugs durch die Salemer Riedwegmusikanten und die Benistobler Musikanten.

Geld für einen öffentlichen Bücherschrank

Mit Blick in die Kassen zog Stephan Schweizer, der Vorsitzende des Fördervereins „Stefansfelder Brunnen“ , eine positive Bilanz. Das Brunnenfest ist die Haupteinnahmequelle des Vereins. Dieser hatte sich 1986 gegründet mit dem Ziel, den Stefansfelder Brunnen, der 1972 einer Neuführung der Durchgangsstraße weichen musste, an neuer Stelle wieder aufzubauen. 1988 wurde der neue Brunnenplatz eingeweiht. Seither hat der Verein rund 140 000 Euro für Erhaltungs- und Verschönerungsmaßnahmen im Ort aufgebracht. Zuletzt wurde mit dem Geld ein öffentlicher Bücherschrank in der Ortsmitte eingerichtet.