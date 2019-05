von Peter Schober

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats nahm Gemeindekämmerin Julia Kneisel Stellung zu einem Leserbrief, der kürzlich im SÜDKURIER veröffentlicht wurde. Darin hatte der Verfasser im Zusammenhang mit den Kosten, die für das neue Rathaus entstehen, moniert, dass die Gemeinde dadurch in eine finanzielle Schieflage gerate. Dies sei nicht der Fall, erklärte die Kämmerin. „Wir haben eine solide mittelfristige Finanzplanung.“

Investitionsvolumen laut Kämmerin im Durchschnittsbereich

Dass das Investitionsvolumen, wie vom Verfasser des Leserbriefs angeführt, im Jahr 2021 im Vergleich zu 2019 halbiert sei, habe nichts damit zu tun, dass sich die Gemeinde mit dem neuen Rathaus übernommen habe, sondern sei darauf zurückzuführen, dass 2021 keine Kosten für das Rathaus mehr anfielen und auch andere größere Projekte wie im Bereich der Schulsanierungen abgearbeitet seien. „Wir liegen dann mit einem Investitionsvolumen von neun bis zehn Millionen Euro etwa im Durchschnittsbereich der zurückliegenden zehn Jahre“, verdeutlichte Kneisel anhand eines Investitionsdiagramms.

Kosten für Aufrüstung der Kläranlage und den Bau einer Sporthalle noch nicht klar

Auch die in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellte Neuverschuldung relativierte Kneisel. „Wir kalkulieren immer sehr vorsichtig“, erklärte sie. Deshalb habe man in den zurückliegenden Jahren schon des Öfteren auf eine im Haushaltsplan ausgewiesene Kreditaufnahme verzichten können. Das Rechnungsergebnis sei in der Regel besser ausgefallen als die Darstellung im Haushaltsplan. Zu der Feststellung des Leserbriefschreibers, dass für eine Aufrüstung der Kläranlage und den Bau einer Sporthalle keine Mittel in der mittelfristigen Finanzplanung abgebildet seien, erklärte Kneisel, dass man noch gar keine Anhaltspunkte für die Kosten dieser Projekte habe. Deshalb seien nur Aufwendungen für die Planungen angesetzt.