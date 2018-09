von Peter Schober

In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat Bürgermeister Manfred Kämmerer Michael Lissner verabschiedet. Er wird am 1. Oktober in Markdorf die Leitung der Finanzverwaltung übernehmen.

Michael Lissner absolvierte bereits Ausbildung bei Gemeinde

Das bisherige Berufsleben des 44-jährigen Diplom-Verwaltungswirts hat sich ausschließlich bei der Gemeinde Salem abgespielt. Michael Lissner hat hier bereits seine Ausbildung absolviert. Direkt nach dem Studium wurde er dann als stellvertretender Hauptamtsleiter eingestellt.

Mit 28 Jahren bekam er Leitung der Finanzverwaltung übertragen

Am 1. September 2000 wurde er stellvertretender Leiter der Finanzverwaltung und zwei Jahre später wurde ihm bereits mit 28 Jahren die Leitung der Finanzverwaltung übertragen. Im Zuge der Neustrukturierung der Verwaltung kamen später noch die Bereiche Personalwesen, Schulen, Kindergärten und Projektbegleitung hinzu. Insgesamt war Michael Lissner mehr als 20 Jahre bei der Gemeinde Salem tätig.

Bürgermeister lässt Kämmerer nur ungern ziehen

Bürgermeister Härle lässt, wie er zu verstehen gab, seinen Kämmerer nur ungern ziehen. "Michael Lissner war ein Glücksgriff für die Gemeinde", erklärte Härle und machte dies anhand einer Reihe beeindruckender Daten fest. Als Lissner sein Amt als Kämmerer angetreten habe, sei die Gemeinde mit 2,7 Millionen Euro verschuldet gewesen. Seit dem Jahr 2011 sei sie schuldenfrei und verfüge heute über Rücklagen in Höhe von 14 Millionen Euro, die für den Bau des neuen Rathauses eingesetzt werden könnten.

In Gemeinde einige Projekte gestemmt

"Michael Lissner hat einen nicht unwesentlichen Anteil an der hervorragenden Finanzsituation der Gemeinde", betonte Härle. In seiner Zeit als Kämmerer seien im Verwaltungshaushalt 400 Millionen Euro umgesetzt worden, im Vermögenshaushalt 130 Millionen Euro. In Lissners Zeit als Kämmerer sei einiges zu stemmen gewesen. Exemplarisch erinnerte Härle an die Gründung der Stromnetzgesellschaft, an die Modernisierung des Alten- und Pflegeheims Wespach und das Projekt der Neuen Mitte. Großes Lob erhielt Lissner auch aus den Reihen des Gemeinderats.

Julia Kneisel wird Nachfolgerin

Lissners Nachfolgerin wird Julia Kneisel. Sie war bisher stellvertretende Kämmerin in Immenstaad.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein