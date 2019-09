Kabarettist Uli Boettcher ist sich sicher: „Ich bin Viele.“ Doch, so Boettcher, ginge es in seinem neuesten Programm nicht um galoppierende Schizophrenie, sondern um die multiplen Persönlichkeiten, die sich in seinem Innern tummeln. Ein Sammelsurium an Menschen, wobei der Mann Uli Boettcher für die Zuschauer im ausverkauften Prinz Max am offensichtlichsten ist. Domestiziert, sprich verheiratet, also Ehemann, wie er weiter verrät.

Und: Sohn, Neffe, Vater, Liebhaber, Nachbar, Philosoph, dazu ein guter Einkäufer, ein schlechter Sportler sowie ein guter Kreditnehmer. Nachbar ist Boettcher natürlich nur, weil er selbst einen Nachbarn hat, einen neureichen „Seggl“.

Boettcher zeigt eines seiner vielen Persönlichkeiten. | Bild: Manuela Klaas

Boettcher träumt von seinem Nachbarn

Dieser „Seggl“ fährt einen roten Flitzer und hat mehrere Freundinnen. „Ich dachte anfangs, dass er eine gut laufende Partnervermittlung hat und sich abends hin und wieder Arbeit mit nach Hause nimmt“, räumt Boettcher seine Vorurteile ein. Dass der Nachbar ihn über die Massen beschäftigt, gibt er unumwunden zu: „Ich habe von ihm geträumt.“ Und um dies besser veranschaulichen zu können, leiht er sich die Sonnenbrille einer Zuschauerin, weil sein Nachbar immer mit einer solchen herumläuft.

Boettcher amüsiert geistreich. Zwei Stunden zeigt der Mann mit den vielen Persönlichkeiten, was dabei herauskommt, wenn man das Gemüt eines Comedians mit dem Intellekt eines Kabarettisten kurzschließt: funkelnde Kalauer und philosophischer Jux.

Boettcher wechselt das Outfit und verdeutlicht so den Wechsel zur nächsten Persönlichkeit. | Bild: Manuela Klaas

Mit seinen locker verknüpften Assoziationsketten springt er vom Nachbarn zur Erbtante und weiter zur Reifenpanne, bei der ihn der hydraulische Wagenheber vor enorme Schwierigkeiten stellte, da es nur einen Hebel gab. Als er ihn betätigte, ging der Wagenheber hoch – aber wie sollte man ihn wieder absenken?

Einen Knopf hierfür konnte Boettcher nicht finden, dafür entdeckte er einen weiteren seiner Charaktere: die jammernde Tussi. Was tun? Den Wagen aufbocken und dann? Die freundlichen Männer vom ADAC halfen ihm schließlich aus der Patsche. Und es ging Boettcher so gut wie schon lange nicht mehr. Schlussfolgernd gibt er den Zuschauern als Grundrezept für ein glückliches Leben mit auf den Weg: Freu dich auf die nächste Panne!