von Christiane Keutner

Sie sind Lebensretter und übernehmen am Bodensee und am Schlosssee Salem nicht nur mit ihren Wachdiensten eine wichtige Rolle: Die DLRG-Ortsgruppen im Bodenseekreis. Was die Jugend-Einsatz-Teams, kurz JET, können, können sie am heutigen Samstag, 7. Juli, am und im Schlosssee Salem beweisen: Lisa Häußner, Ausbildungsleiterin der DLRG-Ortsgruppe Meckenbeuren, und Alexander Bernhard von der DLRG-Ortsgruppe Bermatingen/Markdorf, organisieren einen bezirksweiten Wettkampf. Fünf Ortsgruppen mit rund 35 Teilnehmern werden sich von 11 bis etwa 17 Uhr in den verschiedenen Disziplinen messen, zwischen zehn und 20 Helfer sind im Einsatz.

Erste gemeinsame Übung fand 2016 statt

2016 hatten die Organisatoren erstmals Ortsgruppen eingeladen, allerdings nur zu einer Übung. Vier Vereine nahmen daran teil. Beim ersten Wettkampf 2017 waren es dann fünf. Sieben wären es in diesem Jahr gewesen, doch zwei Gruppen hatten relativ kurzfristig abgesagt. Was Lisa Häußner jedoch freut: "Friedrichshafen macht zum ersten Mal mit."

Jugendliche wollen voneinander lernen

Wie es überhaupt zur Ausrichtung des Wettkampfs kam? "Wir wollten mehr mit den Ortsgruppen aus unserem Bezirk machen und voneinander lernen", so Lisa Häußner. In den JET-Gruppen werden Jugendliche zur aktiven Wasserrettung ausgebildet. Einige von ihnen helfen auch bei der Abnahme der Schwimmabzeichen. Bei den monatlichen Zusammenkünften werden theoretische Kenntnisse vermittelt und es wird praktisch geübt.

Verschiedene Disziplinen auf dem Programm

Die Teilnehmer sind zwischen zwölf und 18 Jahre alt. Am Samstag werden die Fertigkeiten in den Disziplinen Funk, Erste Hilfe, Schwimmen und Knoten abgerufen, zudem gibt es ein Quiz mit allgemeinen Fragen, die Wasserretter wissen sollten, eine Rettungsstaffel und Wurfsack-Werfen, ein Gerät, um Schwimmer vom Land aus retten zu können.

Wettkampf findet bei jedem Wetter statt

Mit Fallbeispielen soll alles so echt wie möglich wirken: Die "Opfer" werden beispielsweise mit Platzwunden geschminkt, es wird zu Wasser und an Land "verarztet". Zuschauer sind ebenso willkommen wie Jugendliche, die selbst Wasserretter werden wollen; die DLRG stellt ihre Pavillons am kleinen Restaurant auf. Der Wettbewerb findet auch bei Regen statt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein