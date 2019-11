von Lorna Komm

„Meinen 100. Geburtstag feiere ich im Adler in Beuren mit der Polka der Schönen Serenade, hat Josef Hoffmann vor einen Jahr zu mir gesagt“, erzählt Ortsreferentin Luzia Koester, anlässlich ihrer Laudatio zu eben diesem Ehrentag. Das Geburtstagskind hat Wort gehalten, mit Familie, Freunden und einer Abordnung des Beurener Musikvereins feierte er sein Jubiläum in der Dorfwirtschaft.

Im Anschluss an ein Geburtstagständchen, folgte die gewünschte „Schöne Serenade„. Polka tanzen konnte der Jubilar leider nicht mehr, aber er ließ es sich nicht nehmen, die Kapelle wenigstens zu dirigieren. Mit seiner im Jahr 2013 verstorbenen Frau habe er immer Polka getanzt. „Jeden Sonntag war Tanz, aber außer Walzer und Polka gab es damals nicht so viele Tänze“, erinnert sich Hoffmann, der nun einen Rollator zu Unterstützung braucht. „Im Sommer war ich im Krankenhaus und anschließend auf Reha“, erzählt Hoffmann. Er betont, dass dieser Klinikaufenthalt der erste in seinem ganzen Leben gewesen sei. „Ich hatte immer Glück. Ich bin ein richtiger Glückspilz.“

1952 nach Beuren gekommen

Nur kurz erwähnt er einige Fakten aus seiner Zeit beim Militär: Sanitäterausbildung, Einsatz in Finnland und sieben Jahre in Gefangenschaft. Wichtiger sei ihm, die Zeit als Handelsvertreter: In seinen 40 Dienstjahren habe er mehrfach Urlaubsreisen als Bonus für gute Erfolge erhalten. Nebenbei habe er Landwirtschaft betrieben. „Ich bin ein geborener Landwirtssohn.“ Hoffmann fügt an: „Die Freiheit war mir immer wichtig.“ Seine Eltern hätten im ehemaligen Jugoslawien Grundbesitz gehabt – 1944 mussten sie flüchten. Hoffmann kam 1952 nach Beuren, wohnte 13 Jahre gegenüber vom Adler und baute 1965 sein Haus – in dem er heute noch wohnt – mit angrenzenden Obstwiesen. Einer seiner beiden Enkel führt die Landwirtschaft weiter, seine drei Kinder helfen bei der Betreuung vor Ort.

Die Musik begleitet Hoffmann bis heute. Neben der Mitgliedschaft im Sportverein und im Narrenverein, war er aktives Mitglied des inzwischen aufgelösten Männergesangvereins und 65 Jahre passives Mitglied des Musikvereins. Er förderte die Jugend und organisierte im Hintergrund, obwohl er selber nie ein Instrument gespielt hat, ergänzt sein Enkel Rayo Hoffmann.