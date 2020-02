von Peter Schober

Es war gemütlich und warm rund um den gemauerten Holzofen im Veranstaltungsraum des Pilzhofs Steidle in Grasbeuren. In dieser heimeligen Atmosphäre zeichnete Helmut Höher das harte Schicksal der Verding- und Schwabenkinder am Bodensee nach, zeigte Bilder von dürftig bekleideten Kindern, wie sie im Frühjahr aus Vorarlberg, aus Tirol, aus Südtirol und auch aus der Schweiz durch hohen Schnee über die Berge stapfen, um den Sommer über bei reichen Bauern in Oberschwaben zu schuften.

Mit elf Jahren zum Arbeiten auf den Bauernhof

Als einen, dem in seiner Kindheit Ähnliches widerfahren ist, hatte der pensionierte Kriminalbeamte aus Wuppertal, der seit sieben Jahren in Meersburg lebt, Werner Endres, den früheren Haltnau-Wirt, mitgebracht. Sozusagen als Zeitzeugen. Denn auch Endres, aus einer ärmlichen und kinderreichen Familie in Herdwangen stammend, musste sich schon mit elf Jahren bei einem Bauern verdingen.

Eltern waren froh, einen Esser weniger am Tisch zu haben

Helmut Höher hat sich intensiv mit der Geschichte der sogenannten Schwabenkinder beschäftigt. Jenen Kindern, die im Frühjahr ins reiche Schwabenland zogen, um bei einem Bauern zu arbeiten, und im Herbst wieder in ihre Heimat zurückkehrten. In eine Heimat, in der sie ein armseliges Zuhause hatten. Sie stammten aus kinderreichen Familien mit kleinen Höfen, erzählte Helmut Höher: „Da waren die Eltern froh, wenn sie eine Zeit lang einen Esser weniger am Tisch hatten.“

„Am meisten litten die Kinder wohl unter dem Heimweh“

Und die Kinder? Auf dem Foto, das er zu Beginn seines einstündigen Vortrags zeigte, war ein vielleicht zehnjähriger Junge mit traurigem Blick und triefender Nase zu sehen. „Am meisten litten die Kinder wohl unter dem Heimweh“, fasste Höher das Ergebnis seiner Recherchen zusammen.

Ravensburg als größter Verdingkindermarkt der Region

Die erste Dokumentierung einer Kinderwanderung, die Höher fand, stammt aus dem Jahr 1625. Darin ist auch Überlingen als Zielort genannt. Die meisten Kinder verdingten sich jedoch in Oberschwaben. Ravensburg sei lange Zeit der größte Verdingkindermarkt gewesen, erklärte Höher. Kleinere Verdingkindermärkte habe es in Wangen, Tettnang und Bad Waldsee gegeben.

Doppeltes Häs als besonderer Lohn

Gearbeitet hätten die Kinder mehr oder weniger für einen Gotteslohn. Für einen harten 15-Stunden-Tag, zu dem schwere Feldarbeit und Viehhüten gehörten, bekamen sie freie Kost und Logie und am Ende ein doppeltes Häs, erklärte Höher. Doppeltes Häs heißt: eine zweifache Einkleidung vom Hut bis zu Schuhen. Darauf seien die Kinder allerdings stolz gewesen. Das sei schon etwas Besonderes gewesen, wenn sie sich damit in ihrer Heimat zeigen konnten.

Züchtigungen und Missbrauchsfälle

Dafür bekamen die Schwabenkinder während ihrer Verdingzeit keinerlei Schulausbildung, erläuterte Höher weiter. Denn die Schulpflicht habe nur für inländische Kinder gegolten. Kritik an diesem Kindermarktsystem habe es nicht gegeben. Allerdings habe sich 1891 auf Initiative eines Geistlichen ein Verein zum Wohle der Schwabenkinder gegründet. Trotzdem: „Eine Kindheit haben diese Kinder nicht gehabt“, brachte Höher deren Schicksal auf den Punkt und berichtete von Züchtigungen und Missbrauchsfällen.

Ausweitung der Schulpflicht beendet Kindermarktsystem

Dass aus diesen Kindern später dennoch etwas geworden sei, grenze an ein Wunder. Als dann im 20. Jahrhundert die Schulpflicht auch auf ausländische Kinder ausgeweitet wurde, habe auch das Interesse der Bauern an den Verdingkindern schlagartig nachgelassen.

Werner Endres musste nach dem Tod des Vaters arbeiten gehen

Ganz so schlimm wie den Schwabenkindern ist es Werner Endres nicht gegangen. Er ist in Herdwangen als zweitjüngstes Kind von 15 Geschwistern auf die Welt gekommen. Als er zehn Jahre alt war, starb sein Vater, ein Waldarbeiter, und damit geriet die Familie noch mehr in Armut. Der elfjährige Werner verdingte sich bei einem Bauern aus Herdwangen. „Ich musste also wenigstens nicht über die Berge marschieren, aber arbeiten musste ich wie ein junger Mann“, erzählte der heute 83-Jährige.

Arbeit von 5 bis 22 Uhr

Morgens um 5 Uhr begann das Tagwerk und endete spätabends um 22 Uhr, erinnerte er sich. „Aber ich will nicht alles verteufeln. Ich habe ein Zimmer, Kleider und immer genug zu essen und zu trinken bekommen, und ich bin immer wie ein eigenes Kind angenommen worden.“

„Ich habe gelernt, wie wertvoll es ist, wenn man Menschen findet, die einen gut behandeln“

Diese Erfahrung hat Werner Endres geprägt: „Ich habe gelernt, wie wertvoll es ist, wenn man Menschen findet, die einen gut behandeln“, betonte er. Mit 14 Jahren hat sich Werner Endres eine Lehrstelle gesucht und konnte bei einem Metzger in Liggersdorf unterkommen.