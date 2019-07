von Mardiros Tavit

Am Ende steht der ganze Saal zum Schlussapplaus. Die Zuhörer feiern Harald Lesch und das Merlin Ensemble Wien unter der musikalischen Leitung von Martin Walch. Anerkennender, wie dankbarer Applaus für die neun Akteure des Abends. Applaus für die Kammermusiker für die exzellent gespielten „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi, Applaus für den Naturwissenschaftler und Wissenschaftsjournalisten Harald Lesch, der seine Texte überlegt und aufklärerisch in den Jahreszeiten einwob. Er ließ am Ende wenig Hoffnung, dass es sich beim Klimawandel zum Guten wenden wird.

Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist Harald Lesch und das Merlin Ensemble aus Wien wurden nach ihrem Auftritt im Schloss Salem vom Publikum gefeiert. | Bild: Mardiros Tavit

In 80 Minuten lang wurde das Publikum auf eine galaktische, wie musikalische Reise durch Raum und Zeit mitgenommen. Ganz Astronom und Physiker schaute Lesch aus den „galaktischen Chroniken“. Vom Urknall mit der Entstehung von Sonnensystemen, Planeten und der Entstehung der Jahreszeiten auf der Erde. Dieser wird durch den vierzigtausend Kilometer entfernten Erdtrabanten Mond bewirkt – „Der einem Planeten dieser Größe eigentlich nicht zusteht“, klärt Lesch auf.

Stehend applaudierte das Publikum Harald Lesch und dem Merlin Ensemble Wien im barocken Kaisersaal des Schlosses Salem. | Bild: Mardiros Tavit

Im Laufe der Reise vermochte der Wissenschaftler und Journalist in seine Texte über die Erkenntnisse zum Klimawandel, die Erderwärmung, leugnende Kommentare von US-Präsidenten Donald Trump und Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, die österreichische Ibiza-Affäre, den Standort von Spitzbergen und die weltweite Schülerbewegung „Fridays for Future„ logisch und verständlich einzustricken.

Martin Walch, musikalischer Leiter des Merlin Ensembles, spielte auf einer Violine des venezianischen Geigenbauers Matteo Goffriller von 1700. Rechts im Bild ist Violinistin Ingrid Friedrich. | Bild: Mardiros Tavit

Gleich zu Beginn genoss das Publikum Leschs Können, die ganz großen Zusammenhänge humorvoll zu vereinfachen. So in seiner „kosmischen Inventur“ auf der Suche nach Leben im All. Der Merkur, „das arme Schwein“, ist zu nah an der Sonne und somit zu heiß. Die Venus, „fast so wie die Erde, es hätte was werden können“, aber bei 450 Grad Celsius und einer Atmosphäre voller Kohlendioxid mit Schwefelsäurewolken dann doch nicht.

Aber die Erde, „der wenigste erdähnliche Planet erdähnlicher Planeten, der hat es geschafft“. Doch er hat wenig Hoffnung um sie, „weil wir uns nicht anständig verhalten“. „Die Natur gab es vor uns, und sie braucht uns nicht“. So könnte es in den galaktischen Chroniken über die Menschen heißen: „Sie haben sich sehr bemüht, aber es hat nicht gereicht“.