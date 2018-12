Salem vor 5 Stunden

Hamburger Drogerie kommt in Neue Mitte

In die Seearkaden, die in der Neuen Mitte in Salem als Nahversorgungszentrum errichtet werden, wird auch ein Drogeriemarkt kommen. Bürgermeister Manfred Härle gab in der Gemeinderatssitzung jetzt den Betreiber bekannt.