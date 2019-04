Zu gleich zwei parallelen Einsätzen musste die Salemer Wehr am Freitagvormittag in die Bahnhofstraße in Mimmenhausen ausrücken. Gegen 11 Uhr hatte ein Zimmerbrand in der Bahnhofstraße 20 Alarm ausgelöst. Laut Einsatzleiter und Kommandantenstellvertreter Jürgen Nell wurde das Feuer von einem brennenden Fernsehgerät ausgelöst. Der Brand sei schnell unter Kontrolle gewesen. Drei leicht verletzte Personen seien wegen Verdachts auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Der Brandeinsatz fand von zwei Seiten, von außen und innen, statt. Zum Einsatz kamen vier Fahrzeuge der Salemer Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte bekämpften den immerbrnad von außen und innen. | Bild: Martina Wolters

Parallel war die Salemer Wehr ebenfalls in der Bahnhofstraße bei einem weiteren Einsatz gefordert. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn war an einem Signal eingeklemmt und musste befreit werden. Die Rettungsaktion koordinierte Kommandant Jochen Fuchs. Weil sich der Vorfall auf dem Gelände der Deutschen Bahn ereignete, waren neben der Landespolizei auch Polizisten der Bundespolizei vor Ort. Der Bahnangestellte, der seine rechte Hand in einem Bahnsignal eingeklemmt hatte, konnte über die Drehleiter gerettet und der wartenden Notärztin übergeben werden.