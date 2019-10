von Lena Reiner

Petra und Wolfgang Mattes sind eigentlich zufällig durch einen Schulbasar auf den Senf gekommen: „Ich wollte nicht wie immer Marmelade kochen“, erklärt Petra Mattes. Inzwischen betreiben die beiden eine eigene Manufaktur in Mimmenhausen und produzieren dort 30 Sorten Senf aus überwiegend regionalen Zutaten. Alle Sorten zusammengenommen, die teilweise auch saisonal sind oder anlassbezogen hergestellt werden, kommen sie auf 50 Variationen der gelben Gewürzpaste. Sie werden in Handarbeit produziert, weshalb sich Petra und Wolfgang Mattes auf kleine Mengen spezialisiert haben, die sie in Gläschen mit circa 100 Millilitern abfüllen.

In der Senfmanufaktur wird nicht nur händisch produziert, sondern auch von Hand abgefüllt. | Bild: Lena Reiner

Besonders stolz seien sie darauf, keine Auslandssaaten zu verwenden, erzählt Petra Mattes den Besuchern, denen sie im Rahmen einer Führung die Manufaktur zeigt. Überhaupt lege sie Wert auf regionale Zutaten. So verwendeten sie unter anderem Rickenbacher Zwetschgen, Bioäpfel und Mirabellen sowie Honig vom lokalen Imker. Dazu kämen selbst gesammelte Kräuter wie Waldmeister. Beim Salz setzten sie auf Steinsalz aus den Alpen. Beim Essig sei die Herausforderung gewesen, eine Sorte ohne Sulfit zu finden. „Man könnte es sich auch einfacher machen“, räumt Petra Mattes ein. Doch ihr Ziel sei es eben, ein Produkt ohne „unnötige Hilfsmittel“, dafür aber möglichst mit regionalen Zutaten herzustellen.

Wie der Senf vom Heilmittel zur beliebten Wurstbeigabe wurde

Vom Senf an sich sind die beiden jedoch nicht nur wegen seines Geschmacks fasziniert, der sich mit vielem kombinieren lasse. „Außer Kaugummi und Softeis“, sagt Petra Mattes und lacht. Sie erzählt, dass Senf vor 5000 Jahren in China zunächst als Heilmittel eingesetzt worden sei – aufgrund seiner antibakteriellen Wirkung. Senfdämpfe könnten beispielsweise bei Bronchitis helfen. Wie es dazu kam, dass die Gewürzpaste heute vor allem als Beigabe zur Wurst verwendet wird, erklärt sie so: „Wenn die Wurst lange lauwarm lagert und eigentlich nicht mehr ganz frisch ist, sorgt der Senf dafür, dass sie genießbar bleibt.“ Auch sei Senf sehr gut lagerbar: Als Korn bleibe er bis zu vier Jahre frisch, als Paste sollte man ihn nicht länger als acht Monate lagern, da er sonst an Geschmack verliere.

Wochenende Gewürzexpertin Manuela Mahn: „Würzen ist Kunst und Wissenschaft“ Das könnte Sie auch interessieren

Fast alles ist Handarbeit

„Kräuter und Rezepturen sind sowieso mein Ding“, erklärt Petra Mattes, die Apothekerstochter ist, später auf Nachfrage. In der Manufaktur ist sie schwerpunktmäßig für die Entwicklung der Rezepte für die besonderen Senfsorten zuständig. Nur einen Senf, den habe ihr Mann Wolfgang entwickelt: den „Weißwürschdelsenf“. Das besondere an dieser Sorte sei selbstgemachtes Karamell, erzählt Petra Mattes, die sich auch abseits der Entwicklung neuer Rezepturen kreativ betätigt: Sie gestaltet die Etiketten für die eigenen Sorten und anlassbezogen für Sonderbestellungen. Auch sonst machen die beiden hier alles selbst: „Wir haben nicht einmal einen externen Buchhalter“, erklärt sie lachend. Technische Geräte kämen kaum zum Einsatz – bis auf drei Multifunktionsküchenmaschinen. Auch das Abfüllen in kleine Gläschen erfolge von Hand.

Nach Feierabend zur Spätschicht in die Manufaktur

Während Petra Mattes die Arbeit in der Manufaktur zu ihrem Hauptberuf erklärt hat, bereitet Wolfgang Mattes nur nebenberuflich Senf zu. Trotzdem verbringt er an die 200 Tage im Jahr in der kleinen Manufaktur, erzählt er. „Mein üblicher Tagesablauf sieht so aus: Um 6.30 Uhr beginne ich die Frühschicht. Die geht dann bis 15 Uhr. Dann gehe ich kurz heim, danach in die Manufaktur. Gegen 20 Uhr ist dann Feierabend.“

Sein eigentlicher Beruf ist Heilpädagoge. „Das ist insgesamt schon deutlich mehr als ein Vollzeitjob“, kommentiert er und ergänzt, dass er es als angenehmen Ausgleich empfinde, in der Manufaktur zu arbeiten. „Hier arbeite ich allein und ganz ohne Stress.“