Aufgrund der starken Regenfälle trat der Hangenbach kurz nach 15 Uhr im Bereich der Bachstraße in Weildorf über die Ufer. Laut Mitteilung wurde bei der Erkundung festgestellt, dass das Wasser bereits wieder zurückgegangen und ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr nicht notwendig war. Jedoch wurde der Energieversorger EnBW verständigt, da die Gefahr bestand, dass Bachwasser in eine Trafostation gelaufen war. Die Kontrolle durch die EnBW zeigte, dass nur wenig Wasser eingedrungen war.

Die Beseitigung des eingedrungenen Wassers übernahm der Stromversorger, wie die Feuerwehr mitteilt. Nachdem die Einsatzkräfte die Rechen im Bachlauf überprüft und freigeräumt hatten, konnte der Einsatz beendet werden. Im Einsatz waren die Abteilungen Weildorf und Beuren mit zwei Fahrzeugen und 21 Personen.

Wasser im Keller eines Industriebetriebs

Noch während die beiden Abteilungen in Weildorf beschäftigt waren, erreichte die Zentrale in der Schloßseeallee eine weitere Alarmmeldung. In einem Industriebetrieb in Stefansfeld trat durch das Unwetter Wasser in den Keller ein. Die Besatzung des Löschfahrzeugs vom Stützpunkt übernahm das Auspumpen mit Tauchpumpe und Wassersauger. Hier verrichteten neun Einsatzkräfte die Arbeit.

Starkregen spült Schotter und Kies auf Straße

Um 21.09 Uhr löste die Integrierte Leitstelle Bodensee-Oberschwaben erneut die Funkmelder für die Führung der Feuerwehr Salem aus. Gesamtkommandant Jochen Fuchs wurde zur Lageerkundung einer Strassenverunreinigung durch Schotter und Kies nach Beuren geschickt. An der angegebenen Stelle auf der L 201 zwischen Steinenberg und Baustadel, Abzweigung Beuren war die Straße durch den Starkregen leicht verschmutzt. Mithilfe eines Besens wurde die Verunreinigung grob gereinigt. Weitere Einsatzmaßnahmen waren demnach nicht notwendig.