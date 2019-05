von SK

Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai haben die Bürger Salems die Möglichkeit, ihren Gemeinderat zu wählen und die Gemeindepolitik dadurch aktiv mitzugestalten. Um einen Beitrag zur Entscheidungsfindung zu leisten, hat der SÜDKURIER die antretenden Parteien, Vereinigungen und Listen aufgefordert, fünf Gründe zu nennen, warum die Salemer ihre Kandidaten wählen sollen. Hier die Argumente der FDP.

1. Engagierte Kandidaten

Unsere Liste ist mit 15 Gründen für Salem besetzt. Jede und Jeder unserer Kandidatinnen und Kandidaten hat mit ihren unterschiedlichen persönlichen Erfahrungen und ihrem Know How individuelles Wissen, das sie für die Bürger Salems einsetzen wollen. Sie sind in Vereinen, im sozialen Umfeld und politisch engagiert. Alle stehen für ein liberales, offenes, auf die Zukunft ausgerichtetes Salem. Wir haben die Persönlichkeiten, Sie haben die Wahl.

2. Gewerbe und Arbeit

Wir treten ein für eine weitere Gewerbeentwicklung mit Augenmaß und Perspektive. Wir setzen uns für wohnortnahe Arbeitsplätze und das lokale Handwerk ein. Wir treten dafür ein, dass nachfolgende Generationen von Gemeinderäten über die Entwicklung von Bauland verantwortlich entscheiden können. Der Großteil unserer Gemeinde liegt im Grünzug und im Landschaftsschutzgebiet. Für unsere Tourismusbetriebe eine gute Voraussetzung, die Natur im Salemer Tal unseren Feriengästen zu präsentieren.

3. Wohnen

Auch in Zukunft muss Wohnen für Eigentümer und Mieter bezahlbar bleiben. Wir haben uns dafür eingesetzt, der Wohnbaugenossenschaft in Salem Grundstücke zu angemessenen Preisen zu verkaufen um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Dieses Modell werden wir weiter begleiten und ausweiten. Wir werden weitere Innenverdichtung unterstützen und die Ausweisung neuer Wohngebiete positiv begleiten. Die eigenen vier Wände sind auch in Zukunft die sicherste Altersvorsorge für unsere jungen Familien.

4. Kultur und Freizeit

Wir wollen eine ständige Jugendvertretung in unserer Gemeinde. Die Jugend soll sich mit ihren Ideen und Vorstellungen einbringen und damit die Entscheidungen des Gemeinderats mit ihren Ideen und ihren Ansichten bereichern. Unsere Vereine sollen auch in Zukunft ausreichend Mittel für ihre Jugendarbeit zur Verfügung haben. Wir wollen ein attraktives Schulangebot in Salem, dass all unseren Kindern eine gute Basis für deren Leben bietet. Kulturelle Vielfalt bereichert unsere Gemeinde.

5. Verwaltung und Beteiligung

Eine solide und schuldenfreie Haushaltspolitik ist für uns selbstverständlich. Unsere Nachfolger sollen nicht die Lasten unserer Entscheidungen tragen müssen. Wir werden uns für eine moderne und bürgernahe Verwaltung einsetzen. Der Weg ins Rathaus muss zukünftig auch digital möglich sein. Sie, die Bürger von Salem, sollen bei grundlegenden Weichenstellungen noch mehr in Entscheidungen einbezogen werden und Ihre Meinung einbringen können.

