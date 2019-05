von SK

Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai haben die Bürger Salems die Möglichkeit, ihren Gemeinderat zu wählen und die Gemeindepolitik dadurch aktiv mitzugestalten. Um einen Beitrag zur Entscheidungsfindung zu leisten, hat der SÜDKURIER die antretenden Listen aufgefordert, fünf Gründe zu nennen, warum die Salemer ihre Kandidaten wählen sollen. Hier die Argumente der Freien Wähler.

1. Unabhängigkeit

Wir unterliegen keinen Parteizwängen. Es ist unser Ziel, frei denkend, sachorientiert und sachkritisch kommunale Problemstellungen anzugehen. In freiem Meinungsaustausch auch mit den Kollegen im Gemeinderatsgremium wollen wir versuchen, für Salem die passenden Lösungswege anzubieten. Frei handelnd, ohne an Parteistrukturen gebunden zu sein, wollen wir immer die beste Vorgehensweise für unsere Gemeinde Salem finden.

2. Vereinsleben

Wir wollen das soziale Miteinander in der Gemeinde fördern. Bei den gemeinschaftlichen Zukunftsthemen wollen wir aktiv mit anpacken. Unsere Kandidaten sind vertreten in den Vereinen und Institutionen der Gemeinde Salem. Hier können wir die Bedürfnisse direkt vor Ort erkunden. Feuerwehr und Sport, kulturtreibende Vereine, offene Jugendarbeit: Das sind die Themenfelder, in denen unsere Kandidaten für ein gemeinsames Miteinander in Salem unterwegs sind und ihre Mitbürger gerne vertreten werden.

3. Wirtschaft

Kostenbewusstes und solides Wirtschaften ist schon immer eine Maxime der Freien Wähler, auch im Kreistag. Unsere Kandidaten stehen für eine Stärkung der ortsansässigen Unternehmen. Wachstum ja, aber mit Augenmaß und passend zur Infrastruktur. So wollen wir Salem für die Zukunft gestalten. Neue Wege in der Wirtschaftsförderung könnten ein Thema der Zukunft sein.

4. Familie

Unsere Kandidaten leben in unserer Gemeinde auch in jungen Familien. Sie kennen die Probleme der Vereine und Institutionen wie Kindergarten und Schule. Örtliche Strukturen fördern und erhalten ist ein Anliegen der Freien Wähler. Wir wollen die Identität der verschiedenen Teilorte stärken und Infrastruktur vor Ort erhalten. Zentralisieren nur um des Zentralisierens Willen macht keinen Sinn. Den ÖPNV innerhalb Salems auszubauen ist seit vielen Jahren eine Forderung der FWV, so können wir Mobilität aufbauen und attraktives Leben in Salem im Alter ermöglichen.

5. Kulturlandschaft erhalten

Unsere schöne Kulturlandschaft erhalten ist eine Forderung, die immer wichtiger wird. Tourismus und Landwirtschaft sollen ihren Stellenwert erhalten. Dazu gehört eine zukunftsfähige Entwicklung in diesem Bereich. Regionale Produktion von Lebensmitteln muss möglich bleiben, die Rahmenbedingungen dafür kann eine Kommune mit entwickeln. Das ist unser Interesse. Wir wollen den sanften Tourismus stärken, sei es durch den weiteren Ausbau von Radwegen, das Anlegen von „Park- und Ride“-Parkplätzen und Ähnlichem.

