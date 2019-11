von Peter Schober

Zum Jahresbeginn werden die Kindergartengebühren um drei Prozent angehoben. Das hat der Gemeinderat am Dienstagabend mehrheitlich beschlossen und damit die von der Verwaltung vorgeschlagene Gebührenerhöhung von acht bis 21 Prozent abgelehnt. Das Gremium folgte damit auch nicht der Empfehlung, dem Verwaltungsvorschlag zuzustimmen, wie es der Ausschuss für Kultur und Verwaltung vor kurzem beschlossen hatte.

Erhöhung entspricht Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände

Die dreiprozentige Erhöhung entspricht exakt der Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände Baden-Württembergs. Dass die Verwaltung eine weit darüber hinausgehende Erhöhung ansetzte, liegt an der unterschiedlichen Bemessungsgrundlage, wie Kämmerin Julia Kneisel erläuterte. Während die Spitzenverbände bei der Regelbetreuung von 30 Stunden pro Woche ausgingen, beinhalte die Regelbetreuung in Salem 35,2 Stunden. Lege man diese Betreuungszeit zugrunde, ergebe sich einmalig ein höherer Erhöhungsbedarf.

Defizit im Bereich Kindergärten bei 1,9 Millionen Euro

Kneisel legte die von der Verwaltung vorgeschlagenen Gebührensätze auch auf die Betreuungsstunde um und kam zu dem Schluss: „Im Vergleich zu umliegenden Gemeinden bewegen wir uns auf deren Höhe.“ Weiter verwies Kneisel darauf, dass die kommunalen Spitzenverbände bei den Kindergartengebühren einen Kostendeckungsgrad von 20 Prozent empfehlen. Davon sei die Gemeinde Salem weit entfernt. 2018 habe man einen Kostendeckungsgrad von 13,8 Prozent erreicht. Das Defizit habe 2018 1,9 Millionen Euro betragen.

Rat will vorgeschlagene Gebühren der Verwaltung nicht mittragen

Dennoch wollte der Gemeinderat die Gebührenerhöhung, wie sie die Gemeinde vorgeschlagen hatte, nicht mittragen. „Die Kindergärten sind Teil unseres Bildungssystems und sollten daher sogar gebührenfrei sein“, bemühte SPD-Gemeinderat Arnim Eglauer die Argumentation der Landespartei. „Es wäre daher widersinnig, wenn wir hier am Ratstisch für eine Erhöhung der Kindergartengebühren stimmen würden“, begründete er seine Ablehnung.

Peter Frick verweist hingegen auf kostenlose Sportstätten für Vereine

Peter Frick (CDU) führte hingegen ins Feld, dass Salem eine sehr familienfreundliche Gemeinde sei. Er verwies darauf, dass die Gemeinde ihre Sportstätten den Vereinen kostenlos zur Verfügung stelle und damit indirekt dazu beitrage, dass Kinder und Jugendliche kostengünstige sportliche Betätigungsfelder hätten. Ebenso profitierten Familien vom kostenfreien Zutritt ins Freibad. Unter dem Strich könne man nicht mehr Geld ausgeben, als man einnehme, schickte Frick eine Spitze an die Freien Wähler und die Grüne offene Liste. Diese hatten sich vor kurzem gegen die Erweiterung des Gewerbegebiets ausgesprochen.

Birgit Zauner will einkommensbasierte Gebühren

Birgit Zauner (Grüne offene Liste) fand hingegen, dass die Gemeinde den Verzicht auf 38 000 Euro verkraften könne – diese Summe brächte die vorgeschlagene Gebührenerhöhung in die Kasse. „Wir finden, dass wir auch ohne Gebührenerhöhung auskommen können.“ Gleichzeitig stellte Zauner den Antrag, dass die Verwaltung ein einkommensbasiertes Gebührenmodell erstellen soll. Ursula Hefler (CDU) hielt dagegen das jetzige Gebührenmodell für sehr sozial verträglich. Kai Sallie (FDP) stellte den Antrag, die Gebührenerhöhung auf die drei Prozent zu beschränken, die von den kommunalen Spitzenverbänden empfohlen werden.

Henriette Fiedler fordert neues Gebührenmodell von der Verwaltung

Aus dem FDP-Antrag und dem Antrag der Grünen offenen Liste strickte Henriette Fiedler (FWV) einen kombinierten Antrag: Dieser sieht die dreiprozentige Erhöhung vor und den Auftrag an die Verwaltung, bis Mitte kommenden Jahres neue Gebührenmodelle zu erarbeiten. Diese sollen sowohl einkommensbasierte Komponenten als auch gebührenfreie Kindergartenzeiten beinhalten. Fiedlers Antrag war der weitestgehende, über den deshalb zuerst abgestimmt wurde. Bei zwölf Ja- und sieben Neinstimmen sowie einer Enthaltung fand Fiedlers Antrag eine mehrheitliche Zustimmung. Über die anderen Anträge musste deshalb nicht mehr abgestimmt werden.