von SK

Die Treffpunkte sind in Stefansfeld an der Förderschule, in Mimmenhausen an der Fritz-Baur-Grundschule, in Neufrach am Rathaus, in Buggensegel am Dorfgemeinschaftshaus (DGH), in Mittelstenweiler am DGH, in Tüfingen am Dorfplatz, in Baufnang an der Bushaltestelle, in Rickenbach am DGH, in Weildorf an der Historischen Kegelbahn, in Grasbeuren, Oberstenweiler und Beuren jeweils am DGH sowie in Altenbeuren an der Molke. Warnwesten, Handschuhe und Eimer sind selbst mitzubringen. Wer in der Lage ist, ein Transportfahrzeug bereitzustellen, kann dies dem jeweiligen Ortsreferenten mitteilen.