Salem vor 3 Stunden

Gast bringt Schreckschusswaffe in Salemer Gaststätte mit

Die Polizei wurde am Sonntagmorgen gegen 0.30 Uhr in eine Gaststätte an der Alten Neufracher Straße gerufen. Zwei Zeugen war zuvor aufgefallen, dass einer der Gäste eine Schusswaffe hinten im Hosenbund bei sich trug, berichtet die Polizei.