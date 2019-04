von SK

Wegen einer Körperverletzung in einer Bar in Neufrach am frühen Montagmorgen wird gegen eine bislang unbekannte Frau ermittelt. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 26-jährige Angestellte die Bar nach eigenen Angaben kurz nach Mitternacht schließen, was der Unbekannten missfiel. Nach Aussage der Geschädigten beleidigte und bespuckte die unbekannte Frau sie zunächst und warf dann ein Glas nach ihr, das sie im Gesicht traf. Die 26-Jährige erlitt eine stark blutende Platzwunde, die rettungsdienstlich versorgt wurde, so die Polizei.