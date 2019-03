Von allen Seiten steuerten am Samstagmorgen Helfer des „Treff Grenzenlos“ den frisch eingeweihten Spielplatz an der Grenzstraße an. Sie waren Teil einer groß angelegten Aktion in ganz Salem, dem Frühjahrsputz der Gemeinde. Besonders der Umweltschutz lag den fleißigen Müllsammlern am Herzen.

Dorfputzete in den Teilorten von Salem: Das Team der Freiwilligen vom Frühjahrsputz in Tüfingen. | Bild: Gemeindeverwaltung Salem

Allein 30 Kinder und Jugendliche aus dem "Treff Grenzenlos" waren mit von der Partie und versorgten sich wie ihre zwölf Begleiter mit Eimern, Handschuhen und Müllbeuteln. Wer mit wem losziehen sollte, war schnell geklärt. Schließlich kennen sich die Mädchen und Jungen aus ihren wöchentlichen Gruppenstunden. Die mitsammelnden Mütter und Väter treffen sich regelmäßig beim Familiencafé des Treffs.

Das Team der Freiwilligen vom Frühjahrsputz in Mittelstenweiler. | Bild: Gemeindeverwaltung Salem

Die kleinen Gruppen zogen los, wobei die Jungmädchengruppe sich sogleich ans Säubern des Spielplatz-Areals machte.

Frühjahrsputz in Neufrach. | Bild: Gemeindeverwaltung Salem

Die älteren Jugendlichen konzentrierten sich derweil auf die Straßen in Richtung Bahnhof und Discounter. Ihre mitgenommenen, jüngeren Schwestern, bewiesen sich dabei als Naturtalente. Jedes noch so kleine Papierchen lasen sie auf. Achtlos weggeworfene Mini-Alkoholflaschen, Kronkorken oder Kaugummis wanderten in die Behälter.

Frühjahrsputz in Grasbeuren. | Bild: Gemeindeverwaltung Salem

Sogar ein Tiergebiss fanden sie, sowie Schminkutensilien, einen Riesennagel, eine Patronenhülse und jede Menge Glasscherben. Mehr als 50 weggeworfene Zigarettenkippen zählte der 12-jährige Muhammed und wirkte entrüstet. Die fünf Jahre ältere Aylin machte darauf aufmerksam, wie schädlich das Umweltgift aus dem Zigarettenfilter für die Umwelt sei. Auch in den anderen Kleingruppen drehten sich die Gespräche um das Vermeiden von Müll.

Die stärkste Truppe unter demn Mimmenhauser Müllsammlern stellte diesmal der Familientreff Grenzenlos. | Bild: Martina Wolters

Gerade für die älteren Jugendlichen war der Umweltschutz erklärter Beweggrund ihres Mittuns. „Wegen der Umwelt und für ein gutes Miteinander“, antwortete Rabia auf die Frage nach dem Grund ihrer Teilnahme. „Weil uns unsere Gemeinde wichtig ist“, befand Neuntklässlerin Dilan. Für die langjährige Treffbesucherin Suni Guldin war das Mithelfen Ehrensache. „Der Treff gibt mir etwas und ich gebe gern etwas zurück“, meinte die Frau srilankischer Herkunft.

Für Umweltschutz und für die Gemeinde rückten die Jugendlichen des Familientreffs Unrat und Schmutz zu Leibe. | Bild: Martina Wolters

Als diesmal stärkste Müllsammel- Truppe beteiligte sich die Familientreff-Einrichtung an der Putzete. Insgesamt waren laut Koordinator Günter Meier rund 300 Abfallsammler plus 15 Bauhofmitarbeiter in den Salemer Teilorten unterwegs.

Umwelttag am 12. April

Für den Umwelttag am 12. April rechnet der Verwaltungsmitarbeiter mit rund 1250 Mitwirkenden aus den gemeindlichen Schulen und Kindergärten. Dass die meisten Familientreff-Kids dann noch einmal Weggeschmissenem zu Leibe rücken müssen, störte sie überhaupt nicht. „Sauber machen, macht Spaß“, meinte Grundschülerin Alissa.