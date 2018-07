von Peter Schober

Salem – Die achtjährige Annika Kasper aus Mimmenhausen ist überglücklich: Sie kann mit einem fast neuen Fahrrad vom Feuerwehrhaus nach Hause radeln. Ihr Papa hat es bei der Fundsachenversteigerung der Gemeinde erstanden, als Schnäppchen für 60 Euro.

"Es ist dieses Mal vergleichsweise nicht sehr viel, was in den zurückliegenden zwölf Monaten im Fundbüro der Gemeinde abgegeben worden ist", sagt Michael Gollmann vom Bauhof. Er ist bei der Fundsachenversteigerung im Feuerwehrgerätehaus als Auktionator im Einsatz, aber ohne den üblichen Hammer. Das wäre denn doch eine zu große Nummer bei etwas mehr als einem Dutzend Schnäppchenjägern, die sich um ihn geschart haben.

Ein gutes Dutzend Schnäppchenjäger dabei

Im Angebot hat er ein Smartphone, eine zerschundene Armbanduhr, einen alten Fotoapparat mit Filmspule, eine Perlenkette, die nach Modeschmuck aussieht, und 22 Fahrräder. Unter ihnen ist schon das eine oder andere Stück, das man für einen Schnäppchenpreis gern haben wollte.

Den Fotoapparat, die Halskette, die Armbanduhr – die will niemand haben. Bei den Fahrrädern sieht es besser aus. Zwölf der 22 Räder finden einen neuen Besitzer. Es sind die, die in einem so guten Zustand sind, dass man sich fragt, wie man so ein Rad einfach irgendwo stehen lassen und vergessen kann und nicht einmal im Fundbüro der Gemeinde nachfragt.

Annika freut sich über ein fast neues Jugendmountainbike

Bernd Kasper hat für seine achtjährige Tochter Annika für 60 Euro ein Jugendmountainbike erstanden. | Bild: Peter Schober

Das Fahrrad, das Annika jetzt ihr Eigen nennt, ist so eines. Ein top Jugendmountainbike, sogar mit Scheibenbremsen. 60 Euro hat Annikas Papa Bernd Kasper dafür berappt. "Annikas bisheriges Rad ist für sie zu klein geworden", sagt er. Deshalb habe er mal bei der Fundsachenversteigerung vorbeigeschaut. Das hat sich ausgezahlt.

Zwei Fahrräder und ein Smartphone für 65 Euro

Für Friedel Bednarz, der mit seiner Frau Monika gekommen ist, hat sich der Besuch ebenfalls gelohnt. Er hat gleich zwei Fahrräder ersteigert, eines für 30 und eines für 25 Euro. "Zwei schöne Räder", sagt er beim Griff in seinen Geldbeutel. Ob er die beiden Räder selbst nutzt oder etwa weiterverwertet und noch ein Geschäft daraus schlägt? "Nein, die beiden Räder behalten wir, eines nehme ich vielleicht sogar mit nach Düsseldorf", sagt Friedel Bednarz. Nach Düsseldorf? "Ja, dort wohnen wir, in Salem haben wir eine Ferienwohnung." In nicht allzu ferner Zukunft ziehen Monika und Friedel Bednarz aber ganz nach Salem, in die Neue Mitte. Hier haben sich ihre Kinder niedergelassen. Das Smartphone hat Friedel Bednarz ebenfalls noch erstanden, für 10 Euro. "Das kriege ich wieder in Gang", ist er sich sicher.

330 Euro für die Gemeindekasse

Nach einer halben Stunde ist die Fundsachenversteigerung über die Bühne gegangen. Stefanie Müller von der Gemeindeverwaltung zählt das Geld in der Kasse: Es sind 330 Euro, die in die Gemeindekasse gehen. Und was passiert mit den Fundsachen, die keinen Abnehmer gefunden haben? "Die verbliebenen Fahrräder bieten wir dem Helferkreis für Flüchtlinge an", erklärt Marc Wagner von der Gemeindeverwaltung. Was dann noch übrig bleibe, komme in den Schrottcontainer, wie die Armbanduhr und die Halskette.

Fundsachen Nach dem Fundrecht ist ein Finder verpflichtet, die Fundsache bei der Polizei oder bei der Gemeinde anzuzeigen und abzugeben. Kann der rechtmäßige Eigentümer ermittelt werden, ist dieser verpflichtet, dem Finder einen Finderlohn zu zahlen. Verlorene Sachen werden im Fundbüro der Gemeinden aufbewahrt, offiziell sechs Monate. In Salem sind es zwölf Monate: "Weil wir nur einmal im Jahr eine Fundsachenversteigerung ansetzen", erklärt Stefanie Müller von der Gemeindeverwaltung. Nach sechs Monaten werden aber die Finder angeschrieben, ob sie den gefundenen Gegenstand haben wollen. Falls nicht, wird die Fundsache versteigert. (as)

