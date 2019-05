Fünf erfahrene und neue Bewerberinnen für den Gemeinderat haben sich auf Einladung des SÜDKURIER an einen Tisch gesetzt. Im Café Schlupfwinkel sprachen sie darüber, was sie bewegt hat, zu kandidieren und welche Ziele sie verfolgen. Ebenso behandelten sie Themenbereiche, die im Rat mehr beziehungsweise künftig Beachtung finden sollten.

Martina Spintig (FDP) und Stefanie Angilé (SPD, von links) kandidieren erstmals um einen Platz am Ratstisch. | Bild: Santini, Jenna

In vielen Bereichen herrscht Einigkeit bei den Vertreterinnen quer durch alle Listen. Es sei wichtig, die Bandbreite der Bevölkerung abzubilden und mehr junge Leute und auch mehr Frauen an den Ratstisch zu holen. Auch Bedürfnisse von Senioren dürften mehr in den Fokus rücken. „Jede Altersgruppe hat ihre eigenen Bedürfnisse“, sagt Stefanie Angilé, die für die SPD antritt.

Henriette Fiedler von der Freien Wählerfraktion führt das Beispiel Kindergartenplätze an. Nur zufällig habe sie von längeren Wartezeiten auf einen Platz erfahren. Im Gremium fehlten definitiv betroffene Mütter oder Väter. Dass es im Ratsgremium mehr Frauen als die bisher sieben von 22 geben sollte, darüber sind sich Kandidatinnen einig. Das erfahrene Ratsmitglied Petra Herter (CDU) und Rechtsanwältin Martina Spintig (FDP) wollen den Wunsch nach mehr Weiblichkeit im Rat aber „nicht an frauenspezifischen Themen“ fest gemacht wissen. Vielmehr gehe es um die „Herangehensweise“, wie Henriette Fiedler (FWV) aus ihrer 25-jährigen Ratstätigkeit weiß. „Frauen sind gesprächsbereiter“, findet Herter. Petra Karg (GOL) meint, sie fragten auch detaillierter nach. Allerdings stellt Karg fest, dass Frauen in Salem mit einer Quote von 36 Prozent deutlich besser vertreten sind, als im Bodenseekreis mit 13 Prozent.

Jugendliche in die Gemeindepolitik einzubinden, liegt den fünf Gesprächsteilnehmerinnen am Herzen. Angilé kann sich vorstellen, einen Jugendrat zu installieren. Fiedler hält das Umsetzen eines Jugendgemeinderats für „schwierig“. Den Vorschlag Spintigs, „mit vorhandenen Schulen zusammen zu arbeiten, um Interesse für Entscheidungsprozesse zu wecken“, kann sich Fiedler vorstellen. Eine AG von Gemeinderäten an der Gemeinschaftsschule wäre toll“, sagt sie. Karg unterstreicht, es sei wichtig für die Jugendlichen „zu lernen, wie Demokratie funktioniert“.

Über die zukünftliche Entwicklung der Gemeinde gab es kontroversere Ansichten. Die FDP-Vertreterin erinnerte sich an ihre eigene Jugendzeit, als es sie in den 90-er Jahren vom Land in die Stadt gezogen habe. Heute schätze sie das ländliche Leben, wolle aber ihrem Sohn und anderen jungen Menschen gute Möglichkeiten schaffen, vor Ort bleiben zu können. „Ein bisschen urbaner schadet für die kommende Generation nicht“, so Spintig. „Noch städtischer möchte ich es nicht“, entgegnet Fiedler. Die GOL-Rätin stimmt Fiedler bei. Arbeitsplätze für Jugendliche seien genügend vorhanden.

„Im Vordergrund steht für mich der Arten- und Klimaschutz“, befindet Karg. Als positives Beispiel nennt sie die Entscheidung der Konstanzer Stadträte, den Klimanotstand auszurufen. „Das ist eine tolle Idee, Gemeinderatsentscheidungen unter Klimaschutzaspekten zu treffen“, springt ihr Fiedler bei. Leider sei man momentan „weit davon entfernt“. Spintig empfindet in Punkto Klimaaspekt und Flächenvergabe einen „Zwiespalt“. „Berechtigte Wirtschaftsinteressen“ müssten auch berücksichtigt werden. Karg wies auf Alternativen der Gewerbeparkgestaltung hin.

Einig sind sich die Frauen über das Miteinbeziehen der Ortsteile in die Neue Mitte. Wenn zentralisiert werde, müsste dafür gesorgt werden, dass alle Salemer dort hin gelangen könnten, bringt es Herter auf den Punkt.

