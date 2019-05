Salem vor 2 Stunden

Friedhöfe in Stefansfeld und Leutkirch werden umgestaltet

An den beiden Friedhöfen in Stefansfeld und in Leutkirch will die Gemeinde noch im Lauf dieses Jahres einige Umgestaltungsmaßnahmen vornehmen. Der Gemeinderat hat diese in seiner jüngsten Sitzung einstimmig bewilligt.