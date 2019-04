von Mardiros Tavit

Mit einer Schülerdemo im Dorf nahmen die Rickenbacher Klima-Kinder am weltweiten Aktionstag der Schülerbewegung "Fridays for Future" teil. Dafür bekamen sie viel Zuspruch. Angespornt von ihrem Erfolg wollen sie vier Wochen danach mit einer Bienen-Wanderung konkret auf die Notlage der Bienen und Schmetterlinge hinweisen. Am Freitag, 12. April, starten sie um 15 Uhr erneut am Dorfgemeinschaftshaus Rickenbach.

Dieses Mal lautet das Motto "Kinder wandern für die Bienen". Dabei nehmen sie auch ihre Ponys und Hunde mit auf die Strecke. Eine erfahrene Imkerin begleitet sie und erklärt unterwegs die Wichtigkeit der Bienen für die Natur. Von Rickenbach aus soll es erst ins Schloss Salem gehen.

Erneut haben sie sich die Freunde am Küchentischen versammelt. Von links: Lara, Vanessa, Ellen, Josua und Maya. | Bild: Mardiros Tavit

Der markgräfliche Gutsverwalter Roman Strasser empfängt die Wandergruppe. Er stellt den Betrieb gerade auf Bio-Anbau um und wird den Klima-Kindern Einblicke in die Bio-Landwirtschaft geben. Die Kinder wollen als Gastgeschenk eigen hergestellten Honig von ihrem Pferdehof übergeben.

Zurück geht es über Stefansfeld in Richtung Weildorf und durch das Salemer Ried zum Rickenbacher Dorfgemeinschaftshaus. Dort werden die Bienen-Wanderer unter der Anleitung vom diplomierten Umwelt-Ressourcen-Manager Hagai Maron Saatkugeln herstellen, die sie mit nach Hause nehmen und anpflanzen können.

Flyer werden ab sofort verteilt

Damit viele an ihrer Aktion mitwandern haben sie schon Flyer mit ihrem Aufruf zur Teilnahme fertiggestellt. Diese wollen sie im Dorf, bei ortansässigen Bioläden, an ihren Schulen und im Mimmenhauser Kindergarten verteilen. Bis zum Aktionstag wollen die Klima-Kinder noch fünf Kilogramm bienenfreundliches Blumensaatgut in kleine Tütchen umpacken. Dafür werden die Tütchen farbenfroh mit Blümchen und Sprüchen wie "Helft den Bienen, dann helfen sie Bienen uns" bemalt. Mit der Aussaat soll dann jeder seinen Beitrag für die Unterstützung der Bienen leisten können.

"Kinder wandern für die Bienen" am 12. April ab 15 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Salem-Rickenbach. Anmeldungen per Mail: rickenbacherkinderdemo@web.de