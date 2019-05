von Peter Schober

Die Wähler haben bei der Gemeinderatswahl die Karten neu gemischt und haben andere Kräfteverhältnisse zwischen den einzelnen Fraktionen gesetzt. Freie Wähler und Grüne sind stärker geworden, die CDU hat stark Federn gelassen. Nach Einschätzung einiger Fraktionssprecher wird dies kaum ohne Auswirkungen auf die Gemeindepolitik und die künftige Gemeinderatsarbeit bleiben.

„Es wird in der nächsten Legislaturperiode“, sagt Peter Frick aus CDU-Sicht, „sicher nicht einfacher für uns, gewisse Positionen durchzusetzen.“ Er denkt dabei beispielsweise an die Ausweisung von Gewerbeflächen. Die CDU wolle sich aber weiterhin dafür einsetzen, dass die wirtschaftliche Prosperität von Salem erhalten bleibe und dass sich Unternehmen entwickeln könnten. Mit Blick auf andere im Raum stehende Projekte meint er, dass aus dem hohen Taktschlag von Bürgermeister Manfred Härle vielleicht etwas Tempo herausgenommen wird.

Ganz ähnlich äußert sich auch Arnim Eglauer (SPD). „Bei manchen Entscheidungen wird es vielleicht mehr Diskussionsbedarf geben“, meint er und führt ebenfalls die Ausweisung von Gewerbeflächen an. „Wir brauchen sie als Zukunftsvorsorge“, betont er. Er ist sich aber ziemlich sicher, dass sich mit der Zeit auch unter den veränderten Kräfteverhältnissen ein gutes Miteinander in der Gemeinderatsarbeit einstellen wird. Im kommunalen Bereich hänge die Diskussionskultur ja nicht von der Parteicouleur ab, sondern von den Individuen. „Wir haben in der Vergangenheit vernünftig miteinander geredet, und werden dies auch in Zukunft so hinkriegen.“

Klaus Hoher (FDP) geht davon aus, dass die Gemeinderatsarbeit schwieriger werden wird. Dabei spricht er ebenfalls die Gewerbeentwicklung an. Klaus Hoher ist entschieden dafür, dass der Grünzug zwischen Buggensegel und Neufrach aus dem Regionalplan zugunsten von einer weiteren Gewerbegebietsentwicklung in Salem herausgenommen wird. Dass sein bisheriger Fraktionskollege Ulrich König nicht mehr den Sprung ins Gemeindeparlament geschafft hat, bedauert er sehr. Er sei ein sehr guter Gemeinderat gewesen. Vor allem habe er sich für den Bürgerbus engagiert.

„Wir gehen mit neuem Selbstvertrauen vorwärts, denn nun wissen wir, dass viele Salemer hinter uns stehen“, sagt Petra Karg von der Grünen offene Liste (GoL). Die Verhältnisse hätten sich grundlegend geändert. Nun hoffe sie mit ihren Fraktionskollegen, dass sich eine Gesprächskultur entwickeln könne. „Demnächst“, so Karg, „kommt mit der Fortschreibung des Regionalplans das momentan gewichtigste Thema auf uns zu.“ Da werde sich entscheiden, welche Richtungsentscheidung nehmen werde. Die GoL werde eine zeitgemäße Planung unter dem Signum des Flächen- und Klimaschutzes einfordern.

Die Freien Wähler freuen sich, wie deren Sprecherin Henriette Fiedler erklärt, sehr über den Zuwachs von vier auf sechs Sitze im Gemeinderat. Dies sehe sie als Bestätigung der Wähler für die sachkritische, problemorientierte und kostenbewusste Arbeit ihrer Gruppierung. „Wir werden“, sagt Henriette Fiedler, „den Auftrag der Wähler ernst nehmen und diese Arbeitsweise vertiefen.“ Sie gehe davon aus, dass im neu zusammengesetzten Gemeinderat wieder mehr Entscheidungsfindung am Ratstisch stattfinden werde.