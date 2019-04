von SK

Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter dem Förderverein Stefansfelder Brunnen. So wird Vereinsvorsitzender Stephan Schweizer in einem Pressetext des Vereins zitiert. Im Schloss Salem kamen die Mitglieder des Vereins zur Mitgliederversammlung zusammen und blickten auf die vergangenen Monate. Dabei galt es auch Abschied von zwei Vorstandsmitgliedern zu nehmen, die ihre Ämter abgaben.

Karl Dreher seit 1991 Schriftführer

Stephan Schweizer dankte dem scheidenden Schriftführer und Gründungsmitglied Karl Dreher, der dieses Amt seit 1991 innehatte, für seinen langjährigen Einsatz. Auch für Günther Nägele gab es dankende Worte für sein Engagement als Beisitzer. Als neuer Schriftführer wurde Friedrich Menzel und als neuer Beisitzer Jürgen Fandre gewählt.

Brunnenfest ist jährlich größtes Projekt

Das größte Projekt, das der Verein stemme, sei das jährliche Brunnenfest an Christi Himmelfahrt, so Stephan Schweizer. Aufgrund schlechten Wetters sei dieses jedoch 2018 ausgefallen. Die Festvorbereitungen für 2019 seien bereits angelaufen – in der Hoffnung, dass dieses Mal das Wetter mitspielt. Erfreuliches konnte Kassier Dieter Hoffmann laut Pressetext verkünden. Durch den Erlös des Racletteverkaufs am Weihnachtmarkt konnten viele Projekte unterstützt werden. Zu den geförderten Einrichtungen zählten der Verein Kutumb – Familie für Benares, der Förderverein SBBZ Salem, der Förderverein Grundschule Salem sowie die Fortissimo Jugendband des Musikvereins Mimmenhausen.

Bücherregal am Kreisverkehr realisiert

Ein besonders aufwendiges Projekt sei das Aufstellen eines öffentlichen Bücherregals gewesen, das von der Schreinerei Allweier aus Frickingen geplant und hergestellt worden sei. In diesem Zusammenhang dankte der Vereinsvorsitzende Stephan Schweizer laut Pressetext Bürgermeister Manfred Härle, der das Aufstellen des Bücherregals am Kreisverkehr auf Gemeindegrund genehmigt habe, und dem Bauhof, der das Fundament angefertigt und das Regal aufgestellt habe.

Blumenschmuck häufig Opfer von Vandalismus

In seiner letzten Sitzung als Schriftführer machte Karl Dreher auf die Aufgaben und Veranstaltungen des Vereins aufmerksam. So sorge der Brunnenverein für den Blumenschmuck an der Stefansfelder Brücke und pflege diesen auch. Leider seien die Blumen häufig Vandalismus zum Opfer gefallen, so der Schriftführer. Außerdem kümmere sich der Vorstand um den Brunnenplatz und putze regelmäßig den Brunnen. Ein großer Erfolg sei der Feierabendhock im Innenhof der Förderschule in Stefansfeld gewesen, den der Musikverein Weildorf jedes Jahr mit Unterstützung des Brunnenvereins veranstalte. Dieser solle auch 2019 wieder stattfinden.