Ein junger Mann ist Beamten der Polizei Überlingen am Sonntagnachmittag im Bereich des Martinsweihers aufgefallen, weil an seinem Fahrzeug kein Kennzeichen angebracht war. Als die Polizei ihn anhalten wollte, gab der 21-Jährige Gas und flüchtete entlang des Markgrafenweihers über den Prälatenweg in Richtung Schloss Salem. Mehrere Passanten und Fahrradfahrer mussten ausweichen, um nicht mit ihm zusammenzustoßen.

Flucht an mehreren Fahrzeugen vorbei

Der junge Mann flüchtete anschließend über die Landesstraße 205 nach Stefansfeld und weiter in Richtung Neufrach. Er überholte mehrere Fahrzeuge und bog in Höhe der Schloßseeallee auf eine Wiese ab, von der aus er über einen Verbindungsweg in Richtung Weildorfer Straße fuhr. Als er auf einen Feldweg fahren wollte, verlor er kurzzeitig die Kontrolle über sein Motorrad und streifte den Polizeiwagen, der ihm gefolgt war. Im Anschluss fuhr er bis in ein Waldstück, wo er stürzte und zu Fuß weiter flüchten wollte. Die Polizei konnte ihn jedoch einholen und vorläufig festnehmen. Wegen seiner Flucht und weil er keinen Führerschein besitzt wird der 21-Jährige angezeigt. Verkehrsteilnehmer, die der junge Mann gefährdet hat, werden gebeten, sich bei der Polizei Überlingen unter Telefon 0 75 51/80 40 zu melden.