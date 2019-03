von Mardiros Tavit

Die Schließung der Sparkassen-Filiale in Stefansfeld zog sich wie ein roter Faden durch die Büttenreden beim 63. Männerfrühschoppen des Narrenvereins Salem. Die Sparkasse hätte ihren Slogans "ganz nah dran" und "ein Herz für die Region" ad absurdum geführt. Und mancher Narr unterstellte der Sparkasse in der Bütt, dass sie sich den Narrenpfennig habe sparen wollen.

Dieter Jäger ging 88-jährig nach zehn Jahren wieder in die Bütt und bekam für seine Rede von dem Publikum stehende Ovationen. | Bild: Mardiros Tavit

Die Organisatoren des Bühnenprogramms scheinen geahnt zu haben, dass die Narrenseele in diesem Fall kochte. Denn unter dem Programmpunkt, mit der abergläubisch belegten Pechzahl 13, war Wolfgang Müller angekündigt. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzender der Salemer Sparkasse erschien in Gestalt des Abt Anselm II. Dieser wurde standesgemäß begleitet von einem Rauchfass schwenkenden Thurifer und einen Gaben tragenden Ministranten. Der Abt des Salemer Klosters gilt heute als Gründer der Sparkasse Salem, nachdem er 1749 eine Witwen- und Waisenkasse, den Vorgänger der Sparkasse, gegründet hatte.

Wieder beim 63. traditionellen Männerfrühschoppen des Narrenvereins Salem mit dabei, Dekan Peter Nicola mit Narrenkappe in der Bütt. | Bild: Mardiros Tavit

"Ein großes Klagen hab' ich vernommen", begann Abt Anselm seine Ansprache an das Narrenvolk. Vom Himmel sei er herabgestiegen, um zu sehen, was aus seiner Kasse geworden sei. Und statt seinen Nachfolgern die Absolution wegen dem Sündenfall der Filialschließung zu erteilen, las der närrische Geistliche den klagenden Gläubigen die Leviten.

So sei es zu seiner Zeit viel umständlicher gewesen, zu ihm zu gelangen und einiger Taler für den Unterhalt zu bekommen, als zu heutiger Zeit die 800 Meter von Stefansfeld zur Hauptstelle in Mimmenhausen zu bestreiten. Die Narren vernahmen die humorvolle Kunde in Stille und Müllers Pointen mit Applaus.

Matthias Schmidt, Salems evangelischer Pfarrer, hatte beim 63. traditionellen Männerfrühschoppen als Büttenredner seine Premiere. | Bild: Mardiros Tavit

Das Erscheinen Müllers war eine kleine Überraschung. Narrenpräsident Peter Frick begrüßte ihn auch mit den Worten "Hut ab, du bist ganz schön mutig". Eine weitere Überraschung war die Büttenrede von Dieter Jäger. Vor zehn Jahren hatte er seinen letzten Auftritt beim Salemer Männerfrühschoppen.

Jetzt zog es den 88-jährigen Narr "noch einmal im Leben" in die Bütt. Mit wachen Geist und klarer Stimme sezierte er in einen Parforce-Ritt die Welt – bis runter in die Kommunalpolitik. Dabei zeigte er viele Ecken und Kanten, sodass seine Ansichten wohl nicht bei jedem Narr im Saal Zustimmung gefunden haben. Aber ausnahmslos alle folgten gebannt seinen Worten. Am Ende erhielt Dieter Jäger stehende Ovationen.

Ein Stück Aktionskunst zeigte Klaus Müller, als Bote von Salem, auf der Bühne, in der er den Weihnachtsbaum zersägte. | Bild: Mardiros Tavit

Bemerkenswert am Männerfrühschoppen war auch, dass sie mit Büttenreden von zwei Geistlichen begonnen und beschlossen wurden. Die spitze Zunge von Dekan Peter Nicola und seine pointierten Büttenreden unter der Narrenkappe sind allerorten bekannt. Die Büttenrede von Matthias Schmidt, evangelischer Pfarrer in Salem, war hingegen eine Premiere.

Der Narrenverein Salem überreichte beim 63. Männerfrühschoppen Ehrungen an verdiente Mitglieder (von links): Torsten Nägele (Hästrägerorden), Günter Redmann (Hästrägerorden), Peter Frick (Narrenpräsident), Jochen Fuchs (Hästrägerorden im Silberkranz), Alfred Hefler (Hästrägerorden im Silberkranz), Josef Gommeringer (Alemannischer Narrenring). | Bild: Mardiros Tavit