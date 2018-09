von Mardiros Tavit

Salem – "Es war bombe!": Das ist Karina Ehresmanns Bilanz des fünften Junior-Blaulichttags in Salem gewesen. Vor diesem enthusiastischen Urteil hatte sich die Bereitschaftsleiterin des Roten Kreuzes Salemertal, die für die Veranstaltung verantwortlich war, mit ihrem Kollegen von der Feuerwehr Salem kurzgeschlossen. "Wir sind beide zum Schluss gekommen, dass so viele Besucher und Kinder wie noch nie da waren." Das Wetter habe dabei eine große Rolle gespielt. Aber auch das Angebot habe sicher viele an die Rettungsleitstelle am Schlosssee gezogen.

Schlange stehen für Rundfahrten im Feuerwehrauto

Der 13-jährige Schüler Daniel Wilhelm ist seit einem Jahr bei der Jugendfeuerwehr aktiv: ""Ich bin bei der Jugendfeuerwehr, weil es mir sehr viel Spaß macht, mit den anderen Jungs und Mädels und den Aktiven zu proben. Die Kameradschaft ist toll." | Bild: Mardiros Tavit

Gastgeber waren die Jugendorganisationen der Freiwilligen Feuerwehr Salem und des Deutschen Roten Kreuzes Salemertal. An den Stationen bildeten sich lange Schlangen. Ob Rundfahrten im Feuerwehrwagen, Zielspritzen oder in voller Feuerwehrmontur und mit echtem Feuerlöscher einen Brand löschen – Jungs wie Mädchen übten sich in Geduld, bis sie drankamen.

Markus Sellke, 17 Jahre, ist Mechatronic-Azubi und seit sechs Jahren bei der Jugendfeuerwehr: "Ich bin bei der Jugendfeuerwehr, weil ich wissen will, wie ich Menschen retten kann. Und weil es mir sehr viel Spaß macht, mit der Jugendfeuerwehr zu proben." | Bild: Mardiros Tavit

Hilfe für verletzte Plüschtiere in der Kuscheltierklinik

Oder sie hatten ihr Kuscheltier dabei. In der Kuscheltierklinik wurden kranke oder verletzte Plüschfreunde verarztet, hier wurden Diagnosen gestellt, die Patienten wurden versorgt und mit einem Verband entlassen. Das alles war organisiert von Jugendrotkreuzlern.

Lena Mattes will Gehirnchirurgin werden

Lena Mattes ist elf Jahre alt und seit vier Jahren beim Jugendrotkreuz: ""Ich bin beim Jugendrotkreuz, weil es mir Megaspaß macht. Die Gruppenleiter sind toll. Wir können viel unternehmen und nehmen an Wettbewerben teil." | Bild: Mardiros Tavit

Die elfjährige Gymnasiastin Lena Mattes weiß schon, dass sie Gehirnchirurgin für Kinder an der Uni-Klinik Tübingen werden will. Bei ihrer "Arbeit" in der Kuscheltierklinik ging sie so professionell ans Werk, dass sie Beobachtern keinen Zweifel an ihrem Lebenziel ließ. Lena Mattes war zusammen mit ihrer Freundin Johanna und deren Mutter Karin Rentschler zum Blaulichttag gekommen. Dort trafen die beiden Mädchen auch ihre Lehrerin Michaela Landmeßer.

Mutter Karin Rentschler: "Seit dem ersten Blaulichttag beim Jugendrotkreuz"

Die zehnjährige Johanna Rentschler kam vor vier Jahren über den Blaulichttag zum Jugendrotkreuz: "Ich bin beim Jugendrotkreuz, weil es mir Spaß macht und wir richtig viel lernen können, was wir im Leben brauchen. Aber einen Berufswunsch habe ich noch nicht." | Bild: Mardiros Tavit

Diese bestätigte ebenso wie Mutter Karin Rentschler, dass das Jugendrotkreuz einen guten Einfluss habe. "Die beiden Mädchen machen alles zusammen. Seit dem ersten Junior-Blaulichttag sind sie beim Jugendrotkreuz. Zusammen nehmen sie auch an Wettkämpfen teil und haben die Landesausscheidung erreicht", erzählte Karin Rentschler. Lehrerin Michaela Landmeßer bestätigte: "Lena bleibt immer cool. Und wenn ein Schüler sich eine Wunde zugezogen hat, dann inspiziert erst Lena die Verletzung. Sie hat schon ein enormes Wissen und Selbstvertrauen."

