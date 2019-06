von Peter Schober

Über ein Jahr haben die Arbeiten zur Sanierung und Umgestaltung der Neufracher Ortsdurchfahrt in Anspruch genommen. Verbunden damit war eine Vollsperrung der Markdorfer Straße. Eine harte Geduldsprobe, insbesondere für die Anlieger. Seit Ostern ist die Straße wieder befahrbar. Dass die offizielle Eröffnung am vergangenen Samstag mit dem Prinz-Max-Fescht, dem vom Musikverein veranstalteten Dorffest der Neufracher, verbunden wurde, das hat sich gut zusammengefügt. So konnte trotz des später aufkommenden Regens unter dem Zeltdach ausgiebig gefeiert werden. Mit einem Umtrunk, den Bürgermeister Manfred Härle springen ließ.

Härle: „Höchste Eisenbahn, Straße zu sanieren“

„Es war höchste Eisenbahn, die vielbefahrene Markdorfer Straße zu sanieren“, blickte Härle auf das seit vielen Jahren auf der Agenda stehende Vorhaben zurück. Da sie als Landesstraße kategorisiert sei, sei dafür zwar in erster Linie das Land Baden-Württemberg als Baulastträger zuständig gewesen. Das erklärte Ziel der Gemeinde sei aber gewesen, nicht nur die Fahrbahn zu erneuern, sondern einhergehend damit auch verkehrstechnische Verbesserungen für die Bürger in Form von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen und eine gestalterische Aufwertung der Neufracher Ortsdurchfahrt herbeizuführen.

Uhldingen-Mühlhofen L 201 soll am Dienstag komplett freigegeben werden Das könnte Sie auch interessieren

Dazu zählte Härle die Anlegung eines Verkehrsteilers am östlichen Ortseingang, mit dem der einfahrende Verkehr verlangsamt werde, sowie den Minikreisel in der Ortsmitte, mit dem ein flüssigerer Verkehrsabfluss in und von der Weildorfer Straße erreicht worden sei. Mit einigen Grünanlagen habe die Markdorfer Straße zudem an Atmosphäre gewonnen. Einhergehend mit den Baumaßnahmen habe die Gemeinde die Abwasserkanäle und die Wasserleitungen sanieren beziehungsweise erneuern lassen sowie die überirdischen Stromleitungen in die Erde verlegen lassen.

Gemeinde trägt 1,7 Millionen Euro der Kosten

Für alle diese Zusatzmaßnahmen habe die Gemeinde ordentlich Geld in die Hand genommen, erklärte Härle. Von den Gesamtkosten in Höhe von 2,6 Millionen Euro habe die Gemeinde 1,7 Millionen Euro getragen. „Aber mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden“, erklärte Bürgermeister Härle und fügte hinzu: „Und ich hoffe, die Bürger sind es auch.“ Dem Beifall der Festgäste zu entnehmen, sind sie es. Siegfried Eisele, ein Neufracher Bürger, drückte dies in einer Schulnote aus: „Eins plus.“

Rückblickend erinnerte Härle auch an die Probleme bezüglich der Umleitungsmaßnahmen, die während der Vollsperrung der Markdorfer Straße erforderlich geworden waren. Diese seien eine der größten Herausforderungen gewesen und hätten zu zahlreichen Beschwerden geführt. „Es war eine schwierige und lange Phase“, konstatierte Härle. Für die entbehrungsreiche Zeit dankte er vor allem den Anliegern.