von Mardiros Tavit

"Die goldigen Käfer sind wieder erwacht", heißt es im Lied des Narrenvereins Goldkäfer Mimmenhausen. Und tatsächlich zeigten sich die Goldkäfer bei ihrer sehr unterhaltsamen Narrenschau mehr als munter. In der Atmosphäre eines freudigen Familientreffens zeigten die Akteure auf der Bühne des Dorfgemeinschaftshauses viele ideenreiche Darbietungen.

Goldkäfer-Narrenpräsidenten Dieter Kelm fehlte auf einmal der Text für die Begrüßung. Er machte das närrisch Beste daraus. | Bild: Mardiros Tavit

Schon zu Beginn war der Abend außergewöhnlich. Narrenpräsident Dieter Kelm bekam noch die Begrüßung hin, aber dann fehlten ihm die Worte. Über "Gender-ifizierung", also über die geschlechtlichen Bezeichnungen, wollte er sprechen. "Politisch, bissig, witzig" sollte die Rede sein, "aber es war wie verhext", gab er kund. Ihn küsste die Muse nicht, "aber ist ja wurscht, wer weiß es noch am nächsten Tag". Nach diesen ehrlichen Eingangsworten blieb das dankbare närrische Publikum von einer langen Rede verschont.

Ein Muss bei der Narrenschau ist der begeisternde Tanz des Narrensamens. | Bild: Mardiros Tavit

Traditionell eröffnete der Narrensamen mit seiner hinreißenden Tanzshow das Bühnenprogramm. Lara Meyer und Melina Dietz haben sich als "Zwei beste Freundinnen" in drei Jahren zu einem festen Programmpunkt entwickelt. Ohne mehrmalige Zugabe ließ das Publikum sie nicht von der Bühne.

Die Tanzflöhe Lara Meyer und Melina Dietz freuten sich nach ihrer selbst einstudierten Tanzshow riesig über die gelungene Tanzshow. | Bild: Mardiros Tavit

Wenn von der Moderatorin Elke Rimmele "Tusnelda kummt" ankündigt wird, wissen die Lachmuskeln, dass sie zu tun bekommen. Denn es gibt eine Schenkelklopfergarantie, wenn das Alter Ego von Renate Keller frei von der Leber Pikantes über sich und ihren Mann Hannes erzählt.

Renate Keller kam wieder als Tusnelda mit viel Selbstironie auf die Bühne und hatte über ihr Eheleben mit Mann Hannes Pikantes zu erzählen. | Bild: Mardiros Tavit

Danach konnten sich die Lachmuskeln bei den Vorführungen der Tanzgarde Weildorf erholten, die Augen arbeiteten dagegen auf Hochtouren. "Wie bekommen die Mädels ihre Beine nur so hoch", mag sich mancher gefragt haben. Der exakte Cancan war eine Augenweide und Bereicherung für das Bühnenprogramm.

Auf einmal wurde die Bühne klein: Der Cancan der Tanzgarde Weildorf ist immer ein optischer Höhepunkt der Narrenschau. | Bild: Mardiros Tavit

Die Besenweiber feiern in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen. Sie hatten ein hinreißendes Märchen als Bühnenstück vorbereitet. Gebannt verfolgte das Publikum die ideenreiche Schneewittchen-Adaption. Der Abend nahm Schwung auf. Der märchenhafte Auftritt, die punktgenaue Musikauswahl und der ausgewählte Lokalkolorit brachten den jung gebliebenen Besenweibern verdienten, stürmischen Applaus ein.

Die Besenweiber feiern 60-jähriges Bestehen und 60 Jahre schläft Schneewittchen, bis der Märchenprinz sie wach küsst. Die Hochzeit ist dann unumgänglich. | Bild: Mardiros Tavit

Als die "Seniorinnen am Schlosssee" tratschen Ingrid Fuchs und Renate Geiger seit Jahren über das Leben im Dorf. Wer von den beiden beim Klatsch am "Alzheimer-Strand" nicht erwähnt wird, hat in der Gemeinde auch sonst keine Bedeutung, konnte sich das aufmerksame Publikum denken. Und es fragte sich, woher die Damen die vielen detailreichen Informationen haben, über die sie sich so vortrefflich unterhielten. Dabei waren die Wortwechsel zur späten Stunde, ganz zur Freude der Zuhörer, nicht immer jugendfrei.

Die Weiber Renate Geiger und Ingrid Fuchs breiteten den Dorftratsch am "Alzheimer-Strand vom Schlosssee" genüsslich aus. | Bild: Mardiros Tavit

Der Höhepunkt einer jeden Goldkäfer-Narrenschau ist zum Abschluss das Männerballett der Bierkär-Hexen. Diesmal gaben die Hexen einen Kosakentanz in feurigroten Uniformen zum Besten: Tanzende Männer in Röcken und Strumpfhosen, mit erhobenem Haupte getanzt und keineswegs peinlich. Das begeisterte Publikum ließ die Tänzer nicht von der Bühne, die Kosaken mussten weitertanzen.

Die Bierkär-Hexen legten als Kosaken eine temperamentvoll Tanzeinlage hin. Das begeisterte Publikum ließ die Tänzer nicht mehr von der Bühne. | Bild: Mardiros Tavit

Als es dann am Schluss bei den Zugaben die beiden Tanzflöhe Melina und Meyer nicht mir auf den Stühlen hielt und sie mit auf die Bühne zu ihren Vätern sprangen, war die Goldkäfer-Narrenfamilie vollkommen. Fasnet von ihrer besten närrischsten Seite.