Der erste ganze Urlaubstag von Familie Obalski aus Niedersachsen in der Bodenseeregion steht bevor. Per Tablets werden nach einem Frühstück bei Onkel und Tante Pläne für die nächsten Tage geschmiedet. Morgen soll es mit einem Schiff auf die Insel Mainau gehen. Für heute steht aber Baden für einen Großteil der Familie Obalski auf dem Programm. Wegen der großen Baustelle in Neufrach brechen sie zu viert per Auto auf zum eigentlich nicht so weit entfernten Schlosssee. Simon hat sich bei seiner Neufracher Verwandtschaft ein ferngesteuertes Motorboot ausgeliehen. Unsicher, ob das Boot im Freibad fahren gelassen werden darf, fragen sie ein nebenstehendes Pärchen auf dem Parkplatz um Rat. "Ist hier alles kein Problem und alles kostenlos", lautet die erfreuliche Antwort.

Kinder freuen sich über Schwimmringe

Noch erfreulicher ist der Fund, den Tochter Nina und Sohn Simon auf dem Weg zum Schlossseestrand machen. Zwei große Schwimmringe mit dem Hinweis "Zu verschenken" liegen mitten auf der Wiese. "Genial", finden die Kinder, die sich schon lange so große Schwimmreifen gewünscht haben.

Freundliche Urlauber haben ihre Schwimmreifen dagelassen zur Freude von Nina und Simon. | Bild: Familie Obalski

Kinder und Erwachsene sind gleichermaßen begeistert von der gesamten Anlage: alles gepflegt, sauber, gemäht und freundliches Personal, sind sich alle einig. Besonders die Schwimminseln und das Piratenboot werden von Nina und Simon Obalski gestürmt. Fast tut ihnen ihre Schwester Merle ein bisschen leid, die in der Ferienanlage in Neufrach geblieben ist, um dort in Ruhe und ausgiebig zu schaukeln und zu lesen. Aber jeder so wie er mag.

Sogar das ferngesteuertes Boot darf Simon im Salemer Strandbad fahren lassen. | Bild: Familie Obalski

Sogar ein Boot darf man hier fahren lassen

Mama Lea und Papa Markus gehen zum Baden und nutzen die Wiese unter schattigen Bäumen für ein Päuschen. Zwischendurch wird das ferngesteuerte Boot zu Wasser gelassen. Simons Freude ist groß, als es über den See schippert und wieder zu ihm zurück findet. Wie seine Eltern und Schwester Nina will er nicht das letzte Mal am Schlosssee gewesen sein.

Markus und Nina Obalski aus Niedersachsen freuen sich über das tolle Strandwetter und den Salemer Schlosssee mit seinen vielen Attraktionen. | Bild: Familie Obalski

"Absolut super, hier kommt jeder auf seine Kosten", sagt Markus Obalski. Alle wollen wieder hierher kommen. Lea Obalski erinnert sich, wie einfach das Baggerseegelände noch vor zehn Jahren aussah. Ihre mittlerweile verstorbene Oma Käthe lebte damals in der Seniorenresidenz gegenüber. Bei einem Spaziergang mit ihr hatte Lea Obalski den See kurz in Augenschein genommen. "Das ist eine große Verbesserung gegenüber früher", findet sie. Ihr Mann staunt auch über die kostenfreien Parkmöglichkeiten direkt bei der Naturbadanlage: "Das ist absolut familienfreundlich hier."

Der Schlosssee-Erlebnispark punktet bei den Obalskis durch die gepflegte Anlage mit vielen Beschäftigungsmöglichkeiten. | Bild: Familie Obalski

Bistro im Industriegebiet erfüllt Erwartungen

Auch auf der Suche nach einem guten Abendessen, möglichst im Freien, werden sie in Salem erneut fündig. Nach einem Fußweg von rund 15 Minuten finden sie dank Internetrecherche "ein nettes Bistro plus Biergarten mitten im Neufracher Industriegebiet". Der georderte Imbiss schmeckt, der Preis stimmt und alle sind zufrieden. Der anschließende Verdauungsspaziergang zurück ins Ferienzuhause kommt ebenfalls gerade richtig.

Die Jugendlichen der Familie Obalski sind begeistert von Piratenschiff und Robinsoninsel. | Bild: Familie Obalski

Zurück auf dem Trostelhof-Gelände wird noch ein wenig geschaukelt. Bei einem gemeinsamen Kartenspiel klingt dann ein für die ganze Familie rundum zufriedenstellender Urlaubstag in Salem aus. Jetzt heißt es schnell schlafen gehen. Am nächsten Morgen um 10 Uhr wollen die Obalski in Unteruhldingen ein Schiff in Richtung Blumeninsel Mainau besteigen.

Wie sich Familie Obalski aus Niedersachen auf ihren Urlaub am Bodensee vorbereitet

Die Serie "Leben, wo andere Urlaub machen", ist eine Spruch den man von Bewohnern der Bodenseeregion immer wieder hört. Doch wie ist es eigentlich, in unserer Region Urlaub zu machen? Wir begleiten Familie Obalski aus Niedersachen eine Woche lang bei ihrer Reise um den See.

Anreise zum Schlosssee ist unproblematisch, der Eintritt und das Parken sind gratis Die Gemeinde Salem mit der Schlossanlage und dem für heiße Tage idealen Naturerlebnispark Schlosssee bietet beste Bedingungen für Familien, finden die Obalskis. Die Anreise ist möglich per Bahn zum Mimmenhausener Bahnhof und weiter mit dem Bus, oder mit dem eigenen Auto, mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Die Freibadanlage bietet ein Naturbad mit Schwimminseln und einen Wasserspielplatz für die Kleinsten. Dass es auch einige Attraktionen für ältere Kinder wie eine Robinsoninsel mit Piratenschiff oder Volleyballfelder gibt, gefällt den Obalskis besonders gut. Angetan waren sie auch von der in ihren Augen überaus gepflegten Gesamtanlage – und das alles zum Nulltarif. Denn ein Besuch im Salemer Schlossseebad ist ebenso gratis wie das Parken vor den beiden Eingängen. Einen Imbiss nach langem Sonnenbaden finden Familien mit älteren Kindern im Bistro Jumanji im Neufracher Industriegebiet mit Biergarten und Billard.

