von Peter Schober

Zur Kreistagswahl am 26. Mai tritt die FDP im Wahlkreis V, zu dem die Gemeinden Salem, Frickingen und Heiligenberg zählen, mit sechs Bewerbern an. Das ist die größtmögliche Zahl. Die Kandidaten stammen alle aus Salem, in Frickingen und Heiligenberg fand sich niemand.

Klaus Hoher an der Spitze

Angeführt wird die Liste vom Landtagsabgeordneten Klaus Hoher, der seit zehn Jahren auch dem Salemer Gemeinderat angehört. Er versteht sich, wie er sagte, als Verfechter der Graswurzeldemokratie. Mit einem Kreistagsmandat wolle er die Lücke schließen, die in seiner politischen Arbeit zwischen Landtag und Gemeinderat noch offen sei. Gleichzeitig ist ihm daran gelegen, dass der Wahlkreis V im Kreistag auch durch einen liberalen Mandatsträger vertreten ist.

Ziel: FDP-Rat aus dem Wahlkreis im Gremium

Dies war in der ablaufenden Legislaturperiode nicht der Fall. Vor fünf Jahren verpasste Hoher um wenige Stimmen den Einzug in den Kreistag. Auf Platz zwei der Liste steht der FDP-Ortsverbandsvorsitzende Ulrich König. Er gehört dem Salemer Gemeinderat seit fünf Jahren an.

Ärztliche Versorgung auf dem Land sichern

Ihre Ziele in der Kommunalpolitik machen die Liberalen vornehmlich an der Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung, an der Weiterentwicklung des öffentlichen Nahverkehrs im ländlichen Raum, an flexiblen Öffnungszeiten der Kindergärten und an der Überprüfung der zahllosen Geschwindigkeitsbegrenzungen fest, aber auch an der Sicherung der ärztlichen Versorgung auf dem Land.

FDP unterstütze freiberufliche Ärzte und Zahnärzte

"Die Gesundheitspolitik wird in den nächsten Jahren auch im Kreis ein spannendes Thema werden", meinte der Salemer Zahnarzt Kai Sallie, der ebenfalls für den Kreistag kandidiert. Die FDP sei die einzige Partei, die freiberufliche Ärzte und Zahnärzte unterstütze und gegen die zunehmenden bürokratischen Auflagen ankämpfe.

Sorge: Praxen werden von Investoren gekauft

Im Bodenseekreis gingen in den kommenden Jahren viele Ärzte und Zahnärzte in den Ruhestand. Wie sich in Großstädten schon in eklatanter Weise zeige, würden ihre Praxen oft von Investoren aufgekauft und durch Medizinische Versorgungszentren mit angestellten Ärzten ersetzt, gegen die Freiberufler kaum mehr eine Chance hätten.