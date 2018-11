von Lothar Fritz

Ein Firmtag ist im Leben einer Kirchengemeinde auch ein Festtag. Ganz besonders, wenn der Erzbischof aus Freiburg, Stephan Burger, kommt und der Festgottesdienst mit der Osanna-Glocke eingeläutet wird. Dekan Peter Nicola begrüßte den Erzbischof und die 51 Firmanden, ihre Eltern, Firmpaten und weitere Gläubige, die das Münster füllten.

Lange Vorbereitung in kleinen Gruppen

Es sei der krönende Abschluss einer langen Vorbereitung in kleinen Gruppen, die von Ehrenamtlichen, Müttern und Vätern mit Projekten und Glaubensinhalten geleistet wurden, sagte Dekan Nicola.

Erzbischof: "Nutzt eure Talente und Gaben"

In seiner Predigt sprach der Erzbischof den Firmanden Mut zu: „Es gibt einen Gott, der will, dass euer Leben gelingt und ihr nicht resigniert, denn wir dürfen Christus und den Heiligen Geist an unserer Seite wissen." Firmung bedeute Stärkung für ein erfülltes Leben, das von Gott ausgeht. „Nutzt eure Talente und die Gaben des Heiligen Geistes als Motor eures Lebens und nicht als fünftes Rad am Wagen, wenn man eine Panne hat“, sagte der Erzbischof, an die 14- bis 16-jährigen Mädchen und Jungen gewandt.

Firmung bringt Taufe zur Vollendung

Die Firmung bringe nach katholischer Auffassung die Taufe zur Vollendung. Die Fragen, die einst die Taufpaten stellvertretend beantwortet hatten, konnten die Jugendlichen jetzt als Religionsmündige mit einem deutliche „Ich glaube“ selbst bestätigen. Die Firmlinge traten mit ihren Firmpaten vor zum Erzbischof und nannten ihren Namen. Burger zeichnete mit Chrisam, einem geweihten Salböl, ein Kreuz auf die Stirn und sprach dazu die Worte: „Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, dem Heiligen Geist.“ Die Gefirmten antworteten mit „Amen“. Der Erzbischof richtete dazu auch noch persönliche Worte an die Gefirmten.

Instrumentaltrio und Gesangsgruppe umrahmen Gottesdienst

Das Instrumentaltrio Wolfram Asshoff (Flöte), Fabian Zirkler (E-Bass) und Philipp Häfele (Schlagzeug) sowie die Gesanggruppe der Kantorei mit Andrea Jäger-Waldau, Anna-Katharina Kemmerling, Charlotte Felsheim, Lea Hoffmann und Anke Gaiser gestalteten unter der Leitung von Kantorin Melanie Jäger-Waldau den Festgottesdienst.

Beim anschließenden Empfang im Pfarrzentrum konnten die Gottesdienstbesucher mit dem Erzbischof ins Gespräch kommen.

