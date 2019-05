von SK

An einer Späneaufbereitungsmaschine in der Produktionshalle eines metallverarbeitenden Betriebes in Salem-Neufrach brach Montagnachmittag ein Feuer aus. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten die Mitarbeiter der Firma das Feuer bereits gelöscht, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Diese betreute sechs der anwesenden Arbeiter, die sich in der Nähe des Feuers aufgehalten hatten. Eine halbe Stunde später, nachdem keine schädliche Kohlenmonoxidkonzentration mehr gemessen wurde, gab die Feuerwehr die Einsatzstelle wieder frei.