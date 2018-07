von SK

Nicht nur die Affenbabys starten am Affenberg in Salem zu Erkundungstouren. Auch die Störche sind auf dem Gelände unterwegs. Einer von ihnen ist Peter, mit seinen 32 Jahren einer der ältesten Störche am Affenberg. "Der durch Handaufzucht an Menschen gewöhnte Storchensenior holt sich schon an der Storchenküche erste Leckereien ab, stolziert sodann durch die Besucher hindurch bis zur Storchenwiese, um unterwegs und bei der Fütterung weitere feine Happen zu ergattern", heißt es in einer Pressemitteilung.

„Peter gehört noch zu der ersten Generation der Adebare, mit denen das Storchenprogramm am Affenberg Salem 1978 begann und der damals von Hand aufgezogen wurde. Er bleibt mit rund 20 anderen Störchen auch über den Winter hier“, erklärt Parkleiter und Biologe Roland Hilgartner. „Peter zählt in Baden-Württemberg zu den ganz wenigen Störchen, die solch ein stattliches Alter haben. Nicht nur wir, sondern auch viele unsere Stammbesucher kennen ihn. Denn im Gegensatz zu all unseren anderen hier frei lebenden Störchen ist er nicht scheu“, ergänzt die Storchenbeauftragte des Parks, Sylvia Altheimer.

Doch Peter hatte es laut Pressemitteilung nicht immer einfach. Da seine Langzeitpartnerin bei einer Kollision mit einem Auto ums Leben kam, konnte er seinen Horst alleine nicht mehr halten und wurde verjagt. Mit einer neuen Partnerin baute er in diesem Frühjahr ein neues Nest und zog drei Jungstörche auf. „Da wir alle unsere Tiere wissenschaftlich begleiten, können wir Peter insgesamt 55 Jungstörche zuordnen, die er bisher mit viel Hingabe umsorgt hat. Da ist klar, dass wir unserem hoch betagten und doch so fitten Storch kleine Extra-Happen gewähren“, so Altheimer. Sein Charme wirkt auch bei den Besuchern, von denen er bei seinen Spaziergängen immer wieder etwas ergattert.

