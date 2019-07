Um in den Verkaufsraum zu gelangen, versuchte er demnach, die Eingangstür aufzuhebeln. Es gelang ihm jedoch nicht, das Gebäude zu betreten. Die Polizei ermittelt nun in diesem Fall und bittet Zeugen, sich unter Telefon 0 75 53/8 26 90 mit dem Polizeiposten Salem in Verbindung zu setzen.