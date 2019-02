von Sk

Ein Einbrecher ist am Mittwochabend in ein Wohnhaus in der Weildorfer Straße eingestiegen und hat die Räume durchsucht. Laut Polizei verschaffte sich der unbekannte zwischen 17.45 und 19.30 Uhr gewaltsam Zutritt in das Gebäude.

Ob der Täter bei seinem Raubzug fündig wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Überlingen unter 0 75 51/80 40 zu melden.