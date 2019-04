von SK

Ziel von Einbrechern ist über das Wochenende ein Wohnhaus in der Gartenstraße geworden. Wie die Polizei mitteilt, versuchten die bislang unbekannten Täter im Zeitraum von Freitagmittag bis Samstagmittag, die Eingangstür mit einem Hebelwerkzeug zu öffnen. Der Besitzer des Hauses entdeckte am Samstagnachmittag entsprechende Spuren.

Am Ende scheiterten die Einbrecher an der Tür, die aber nicht unerheblich beschädigt wurde, so die Polizei. Das Polizeirevier Überlingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0 75 51/80 40.