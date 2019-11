Dicht an Dieter Lohrs Seite gepresst läuft Geronimo über die Wiese. Den Blick hat der fünfeinhalb Jahre alte schwarze Schäferhundrüde aufmerksam auf das Gesicht seines Hundeführers gerichtet, seine Ohren sind aufgestellt. Als Lohr abrupt stehen bleibt, hält auch Geronimo an, lässt sich gehorsam auf dem Boden nieder, bereit, sofort wieder aufzuspringen, sobald ihm das Zeichen dazu gegeben wird.

Schutzhund und Spürnase

Dass Geronimo derart folgsam ist, ist wichtig – denn er ist Zollhund und neben der Suche nach Rauschgift auch dafür zuständig, Täter zu stellen und den Salemer Dieter Lohr und seine Kollegen im Ernstfall gegen Übergriffe schützen. Zudem hat sein Gehorsam ihm und seinem Hundeführer im Herbst diesen Jahres den ersten Platz bei der westlichen bundesweiten Leistungsüberprüfung für Zollhunde in Düsseldorf den ersten Platz eingebracht. In mehreren Disziplinen musste Geronimo dabei seine Fähigkeiten als Schutzhund unter Beweis stellen. Dazu gehörte unter anderem das Verfolgen und Stellen einer flüchtigen Person, aber auch das genaue Befolgen von Befehlen.

„Ich weiß, dass ich einen guten Hund habe“, ist sich Dieter Lohr sicher. Nervös sei er bei der Prüfung dennoch gewesen: „Es gehört auch Glück dazu. Da muss halt alles im oberen Bereich laufen.“ Eine gute Ausbildung sei zwar das Wichtigste, Fehler seien aber nicht auszuschließen. Besonders vor einer Übung, bei der Geronimo während einer simulierten Personenkontrolle Lohr vor einem Angriff beschützen musste, habe er vorab Respekt gehabt.

Vor zwei Jahren habe der Hund bei ebendieser einem Helfer, der den Täter mimte, aus Versehen in die Hand gebissen, wodurch viele Punkte verloren gingen. Dieses Mal aber lief alles reibungslos, Tier und Mensch konnten überzeugen und sich gegen 18 Konkurrenzteams durchsetzen. „Da habe ich mich sehr gefreut“, erinnert sich Lohr. Obwohl er bereits in der Vergangenheit an mehreren Leistungsprüfungen teilgenommen hat, ist es für ihn der erste Sieg auf Bundesebene.

Während der Prüfung musste Geronimo den Blick immer auf Dieter Lohr gerichtet halten und durfte ihm nicht von der Seite weichen. | Bild: Walter Mueller

Voller Familienanschluss

Dieter Lohr ist heute 60 Jahre alt. 1981, fünf Jahre nach seinem Dienstantritt als Zöllner, wurde er Hundeführer. Schon in seiner Kindheit habe er sich um den Schäferhund seines Onkels gekümmert, selbst mit den Tieren zu tun zu haben sei schon immer sein Wunsch gewesen. Mittlerweile bildet Dieter Lohr für das Hauptzollamt Ulm Zollhundeteams aus. Zusätzlich werden er und Geronimo von seinem Dienstort Friedrichshafen aus zu Drogenkontrollen angefordert. „Aber der Hauptaugenmerk liegt auf der Aus- und Fortbildung“, sagt er.

Geronimo ist bereits Dieter Lohrs fünfter Diensthund. Als Welpen kaufte er ihn einer Züchterin ab und stellte ihn dem Zoll vor, der ihm das Tier daraufhin abkaufte und als Diensthund zuteilte. Seitdem sind Lohr und Geronimo unzertrennlich: Gemeinsam verrichten sie ihre Arbeit, wobei Dieter Lohr Geronimos einzige Bezugsperson ist und er nur mit ihm seinen Dienst verrichten darf. „Meine Kollegen dürfen ihn nicht einsetzen“, sagt Lohr.

Nach Feierabend kehren die beiden auch gemeinsam wieder nach Hause zurück. Denn der schwarze Schäferhund lebt bei seinem Hundeführer, verbringt mit ihm seine Freizeit, seinen Urlaub und auch seinen Ruhestand – obwohl Geronimo dem Hauptzollamt Ulm gehört, wird er bis an sein Lebensende bei Dieter Lohr leben. Geht Dieter Lohr in Rente, wird der Hund laut Hagen Kohlmann vom Hauptzollamt Ulm ausgemustert.

Als Belohnung für die gute Leistungsprüfung gab es für Dieter Lohr und Geronimo einen Pokal und eine Wurst. | Bild: Zoll

Viel Training

„Er hat den vollen Familienanschluss“, erklärt Dieter Lohr. „Und das ist wichtig, die Hunde müssen auch runterfahren können.“ Für Lohr bedeutet das aber auch: „Man nimmt den Zolldienst mit nach Hause.“ Geronimo müsse versorgt und beschäftigt werden. Er fordere viel, gebe immer Vollgas. Zudem trainiert Dieter Lohr fast das ganze Jahr über mit seinem Hund, um dessen Leistung und Fitness auf einem konstanten Level zu halten, macht unter anderem Gehorsamkeitsübungen.

Mit einem so genannten Clicker, einem kleinen Knopf, der auf Druck Knackgeräusche von sich gibt, bringt er Geronimo Befehle und Tricks bei, in der Leistungsprüfung selbst darf dieser aber nicht verwendet werden, dann muss alles per Zuruf und Körpersprache funktionieren. Je weiter sich ein Wettkampf nähert, desto intensiver bereiten sich Hund und Mensch auch auf die einzelnen Disziplinen vor, gehen die verschiedenen Übungen durch und erreichen ihre Höchstleistung. „Dann kommt die Feinjustierung rein“, so Lohr. Eine Woche vor dem Wettkampf werden dann nur noch Fehler ausgebessert.

„Das ist viel Arbeit“, weiß Dieter Lohr. Aber: „Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen.“ Das Verhältnis zu Geronimo sei sehr eng. „Ich verbringe mehr Zeit mit dem Hund als mit meiner Frau“, sagt Lohr lachend. Und diese Freundschaft sei auch nötig. „Man muss ein Team sein.“ Schließlich muss Geronimo seinen Hundeführer gegen Angriffe beschützen. Diese kämen zwar eher selten vor, mittlerweile nehme die Gewalt gegen Zöllner allerdings zu, berichtet Lohr: „Da sind meine Kollegen und ich immer froh, dass ich mit dem Hund auf der Kontrollstelle bin.“ Bisher habe Geronimo aber noch nie angreifen müssen, nur ein paar Mal habe Lohr ihn in erhöhte Einsatzbereitschaft versetzt, bei der der Hund an der Leine verbal und körperlich Präsenz zeigt.

Leistungsprüfung Die bundesweite Leistungsprüfung für Zollhunde gibt es sowohl für die Bezirke West und Ost. Die jeweiligen Hauptzollämter wählen ihre besten Teams für den Wettkampf aus, wie Dieter Lohr erklärt. Die Prüfung dient zugleich als Leistungsnachweis für die Zollhunde und ihre Hundeführer. Fällt ein Team bei einer Übung durch, muss diese nachgeholt werden, damit ihre Tauglichkeit bewiesen wird. Gelingt es auch beim zweiten Anlauf nicht, die Übung zu bestehen, so kann es sein, dass der Hund ausgemustert und nicht mehr als Diensthund eingesetzt wird, so Dieter Lohr. Allgemein muss jeder Zollhund sich einmal jährlich einer Überprüfung stellen.

„Ich hoffe auch nicht, dass das wirklich der Fall wird“, so Lohr. Denn dann könnte der Täter ernste Wunden davontragen. Ein weiterer Grund, weshalb Geronimos Gehorsam und seine Bindung zu Dieter Lohr so enorm wichtig sind. Denn sollte der Ernstfall einmal eintreten, müsse das Tier auf Befehl den Angriff sofort unterbrechen, sonst könne die Situation schnell gefährlich werden.