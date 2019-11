Grund dafür war laut der Netze BW ein defektes Erdkabel im Bereich der Alten Neufracher Straße. Zusätzlich sei es dadurch zu einem Schaden in einer Ortsnetzstation gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurden vermutlich aufgrund des Stromausfalls die Alarmmelder mehrerer Einkaufsmärkte in Salem ausgelöst.

Nach etwa einer halben Stunde seien fast alle Gebäude wieder mit Strom versorgt worden, so Netze BW. Auch der Schaden an der Ortsnetzstation konnte bis 1 Uhr repariert werden. Am Freitag ermittelte ein Monteurteam die genaue Fehlerstelle, im Laufe des Montags soll diese zur Instandsetzung ausgegraben werden.