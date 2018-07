von Peter Schober

Wenn Salems Kämmerer Michael Lissner zum 1. Oktober zur Stadt Markdorf wechselt, hinterlässt er in der Schlossseegemeinde eine außerordentlich gut bestellte Gemeindekasse. Seine letzte Jahresrechnung, die er dem Gemeinderat in jüngster Sitzung vorlegte, ist ein Zahlenwerk voller Rekorde. Und auch das laufende Haushaltsjahr weist Lissners Zwischenbericht zufolge wieder positive Vorzeichen aus.

Vor allem die Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt, also jene Summe, um die die Einnahmen die Ausgaben im Verwaltungshaushalt übersteigen und so als Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung stehen, ließ die Gemeinderäte aufhorchen. Während die Zuführungsrate im Haushaltsplan mit 1,5 Millionen Euro veranschlagt war, erreichte sie tatsächlich 5,6 Millionen Euro. Somit konnten 5,3 Millionen den Rücklagen zugeführt werden. Deren Stand bezifferte Lissner zum Ende vergangenen Jahres mit 13,9 Millionen Euro.

Dies ist das mit Abstand höchste Rücklagenpolster in der Geschichte der Gemeinde. Zinstechnisch hat die Gemeinde aber, wie Lissner ausführte, gewisse Probleme mit ihrer hohen Liquidität. Denn mittlerweile würden alle Banken aufgrund der andauernden Niedrigzinsphase für größere Einlagen ein sogenanntes Verwahrgeld, sprich Negativzins, verlangen. Aus diesem Grund sei man dazu übergegangen, größere Summen bei Privatbanken ohne Einlagensicherung anzulegen.

Auf einen Rekordstand haben sich im vergangenen Jahr auch die Gewerbesteuereinnahmen hochgeschraubt. Sie betrugen über 5,6 Millionen Euro. Einen Höchststand erreichte mit sieben Millionen Euro auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Die Gewerbesteuer- und Einkommensteuereinnahmen machen zusammengenommen rund 40 Prozent des Verwaltungshaushalts aus.

Auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts schlugen 2017 naturgemäß die Personalausgaben wieder am stärksten zu Buche. Sie beliefen sich auf 6,1 Millionen Euro und machten damit rund 20 Prozent der Ausgaben im Verwaltungshaushalt aus. Dies sei aber aus finanzwirtschaftlicher Sicht ein guter Wert, meinte Lissner. Gemeinderätin Ursula Hefler (FWV) begrüßte dies einerseits, andererseits vertrat sie die Meinung, dass die Gemeinde bei den Personalkosten nicht auf den letzten Heller schauen sollte. "Wir sollten uns bei dieser guten Haushaltslage nicht scheuen, auch zusätzliches Personal einzustellen, wenn dies erforderlich sei, um unsere Aufgaben gut zu erfüllen", meinte Hefler.

Der Vermögenshauhalt erreichte im vergangenen Jahr ein Volumen von 15,1 Millionen Euro. Er konnte, wie Lissner an dieser Stelle noch einmal betonte, zu 43 Prozent aus der Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt finanziert werden. 40 Prozent der Investitionen sind im vergangenen Jahr nach Lissners Angaben auf Bauausgaben entfallen.

Im laufenden Haushaltsjahr werden die Bauausgaben Lissners Angaben zufolge einen historischen Höchstwert erreichen, bedingt durch die Ausgaben für den Bau des neuen Rathauses in der Neuen Mitte und den öffentlichen Bereich mit Bürgerpark und Marktplatz um das neue Rathaus herum. Der Vermögenshaushalt 2018 ist mit 16 Millionen Euro veranschlagt. Nach Lissners Darstellung kann er aber ohne Kreditaufnahme finanziert werden. "Damit werden wir, wie schon seit 2011, schuldenfrei bleiben", erklärte Kämmerer Lissner.

Eckdaten der Jahresrechnung 2017

Die Jahresrechnung der Gemeinde Salem für das Jahr 2017 weist durchweg positive Ergebnisse aus. Der Verwaltungshaushalt erreichte ein Volumen 31,5 Millionen Euro (Planansatz im Haushaltsplan 28,1 Millionen). Der Vermögenshaushalt erreichte eine Summe von 13 Millionen Euro (Planansatz 15,1 Millionen). Die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt erreichte eine Höhe von 5,6 Millionen Euro (Planansatz 1,5 Millionen). Ende vergangenen Jahres verfügte die Gemeinde Salem über Rücklagen in Höhe von 13,9 Millionen Euro. Seit 2011 ist Salem schuldenfrei. (as)