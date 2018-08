von Mardiros Tavit

Die legendäre TV-Serie Baywatch prägt noch heute die Vorstellung vieler Menschen rund um das Rettungsschwimmen. Davon, dass Fiktion und Realität zwei unterschiedliche Dinge sind, können die DLRG-Ortsgruppen ein Lied singen. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft hat sich seit 1913 das Ziel gesetzt, Schwimmer und Badende in Not zu retten. Mit rund 1,8 Millionen Mitgliedern ist die DLRG die größte Lebensrettungsorganisation weltweit. Aber die Arbeit an der Basis ist vielerorts ernüchternd.

Loreen Quinke und Clara Steinberg während des "Rescue Board"-Wettbewerbs. | Bild: Steph Dittschar

Es fehlen Trainingsstätten

So fehlen häufig Übungs- und Trainingsmöglichkeiten, so geht es der Ortsgruppe Bermatingen-Markdorf, die nach Mühlhofen ausweichen muss. Und oft ist es schwierig, die Zeiten für den Wachdienst abzudecken. So werden die vier Schichten an Wochenend- und Feiertagen im Wachdienst am Salemer Schlosssee nur unter Mühen besetzt. Und das, obwohl sich mit den Ortsgruppen Salem und Bermatingen-Markdorf diese Aufgabe zwei Ortsgruppen mit zusammen 460 Mitgliedern teilen.

Nordin Sparmann kommt bei Oceanman-Wettkampf aus dem Wasser. | Bild: Steph Dittschar

Teams auf Punktejagd

Neben den Dienst an der Allgemeinheit hat sich das Rettungsschwimmen auch zu einem Leistungssport entwickelt. Die genormten Rettungssimulationen konnten die Badegäste am Salemer Schlosssee aus nächster Nähe beobachten. Rund 190 Athleten aus 33 Ortsgruppen schwammen und kämpften in Einzel- und Mannschaftsdisziplinen um wichtige Punkte. Dabei ist die DLRG-Trophy eine dreiteilige internationale Wettkampfserie. In Salem konnte die DLRG Halle-Saalekreis vor den Mitstreitern aus Harsewinkel und Gelsenkirchen-Buer die meisten Punkte sammeln. Den Einheimischen blieb der olympische Gedanke und der überschwängliche Lob der Teilnehmer für die vorbildliche Organisation.

Markus Rank, DLRG Bermatingen-Markdorf. | Bild: Mardiros Tavit

Johannes Franck, DLRG Salem. | Bild: Mardiros Tavit

Elena Prelle, DLRG-Bundestrainerin | Bild: Mardiros Tavit

Thomas Zachert, Rettungssport-Ausstatter | Bild: Mardiros Tavit

Claudia Kuntz, DLRG-Kampfrichterin | Bild: Mardiros Tavit

Johannes Franck, DLRG Salem, 36 Im Alter von acht Jahren kam Franck zur DLRG. Nach einer Unterbrechung stieg er mit 18 Jahren wieder ein und ist seitdem aktiver Rettungsschwimmer. Das 30-jährige Bestehen seiner Ortsgruppe wollte der Vorsitzende mit einem besonderen Ereignis begehen. So kam die Idee auf, dass sich die Ortsgruppe um die Ausrichtung der DLRG-Trophy bewirbt. Denn schon einmal, vor 18 Jahren, hatte die Trophy in Salem Station gemacht. Die Wettkämpfe am Schlosssee will Franck zur Gewinnung von Neumitgliedern, aber auch zur Motivation seiner Jugendlichen nutzen. Auch wenn der Aufbau einer Leistungsmannschaft noch am Anfang steht, die ersten Mühen trugen mit Vize-Titeln bei den Landesmeisterschaften schon Früchte.

Markus Rank, DLRG Bermatingen-Markdorf, 48 Der Vertriebsingenieur ist seit 36 Jahren bei der DLRG und hat viel Funktionen inne. Er ist Vorsitzender der Ortsgruppe Bermatingen-Markdorf und dort auch zertifizierter Schwimmausbilder. Zudem ist er aktiv als Wettkampfsportler in seiner Altersklasse. Mit Klaus Staiber und Norbert Haaser hat er zwei Sportkameraden in seiner Ortsgruppe, die amtierende Weltmeister ihrer Altersklasse in der Freiwasser-Disziplin Board Rescue sind. Ranks Ortsgruppe war schon immer sehr wettkampfsport-orientiert. Da weder in Bermatingen und in Markdorf ein Hallenbad existiert, trainiert die Ortsgruppe einmal die Woche in Mühlhofen. So steht ein Hallenbad mit genügend Trainigszeiten ganz oben auf der Wunschliste der Ortsgruppe.

Claudia Kuntz, Kampfrichterin, 49 Die Assistentin an der Technischen Hochschule Berlin hat viele Funktionen innen. Als Kampfrichterin nimmt sie 2018 an fünf nationalen und 13 internationalen Wettkämpfen teil, darunter an der Weltmeisterschaft in Australien. Ihr Mann hatte sie dazu gebracht, sich als Kampfrichterin ausbilden zu lassen. Als Wettkampfsportlerin nimmt sie weiterhin mit ihrer Damen-Mannschaft vom DLRG-Bezirk Wedding-Prenzlauer Berg in ihrer Altersklasse an Pool-Wettbewerben teil. Daneben ist sie Vizepräsidentin des Berliner-Landesverbandes mit seinen 12.000 Mitgliedern. Ihr Steckenpferd ist die Nachwuchsförderung und die Gewinnung von Ehrenamtlichen für die DLRG-Arbeit, was zunehmend schwerer fällt.

Thomas Zachert, Unternehmer, 47 Rescue Boards, Surfskis, Flossen und alles um das Rettungsschwimmen sind das Geschäft von Zachert. Als Unternehmer beschäftigt er aktuell fünf Mitarbeiter in Frickingen. Jährlich liefert er weltweit etwa 1500 Rettungsbretter- und -kajaks an Rettungsschwimmer und Wettkampfsportler aus. Allein in die USA gingen drei Container seiner Produkte. Vor knapp 30 Jahren kam er mit dem Rettungssport während seiner Bundeswehrzeit in Warndorf in Berührung und beschäftigt sich seitdem sehr intensiv damit. Er gilt als Pionier in seiner Sportart und hat sich einen exzellenten Ruf als fairer Sportsmann erworben. Seiner Bankenlehre bei der Sparkasse Salem-Heiligenberg schloss er ein BWL-Studium an. Parallel entwickelte und vertrieb er Rettungsschwimmer-Ausstattung.

Elena Prelle, Nationaltrainerin, 38 Was im Fußball undenkbar wäre, ist bei DLRG eine Selbstverständlichkeit. Eine Italienerin ist verantwortlich für die deutsche DLRG-Nationalmannschaft. Seit Februar 2017 hat die Turinerin Elena Prelle nun die Stelle inne. Davor war sie zwölf Jahre lang Trainerin des Spitzenclubs SAFA 2000. Die studierte Geologin kam als Zehnjährige zum Schwimmsport, wechselte später zum Rettungsschwimmsport. Sie erkämpfte sich in den Pool-Disziplinen einige Weltmeistertitel. Ihr Ziel ist es, die deutsche Nationalmannschaft wieder unter die besten drei Mannschaften der Welt zu bringen. Ihr besonderes Augenmerk legt sie dabei auf die Nachwuchsförderung.

