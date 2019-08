Die südlichste Home & Garden-Ausstellung Deutschlands will vom 5. bis 8. September die Schlossanlage Salem wieder in „ein Eldorado für moderne Garten- und Lifestyle-Gestaltung“ verwandeln. Das verspricht Projektleiterin Margit Mezger aus Pirmasens. Rund 100 Aussteller aus drei Nationen zeigen neueste Trends in den Bereichen Garten, Wohnen, Interieur, Delikatessen, Mode und Kunst.

Zum 16. Mal bildet das ehemalige Kloster Salem die Kulisse für das Ereignis, in das bereits das vierte Jahr auch wieder der barocke Formengarten einbezogen sein wird. Die regionalen, nationalen und internationalen Anbieter präsentieren laut Mezger alles, was die Herzen von Einrichtungsfans, Gartenfreunden und Genießern höherschlagen lässt: vom marokkanischen Mosaiktisch über Outdoorküchen bis zu schwebenden Gärten und Pflanzen aller Art, von zarten Macarons über französische Weine bis zu italienischen Spezialitäten, von Schmuck über Landhausmode bis zu italienischer Designerkleidung. Und Interessierte finden nicht zuletzt auch Informationen zur Landesgartenschau 2020 in Überlingen. Mezger betont: „Der wechselnde Ausstellermix, mit gleichbleibender Qualität, lässt keine Home & Garden wie die andere sein, das macht es richtig attraktiv und interessant für die Gäste.“

Die Gastronomie, die kulinarische Vielfalt verspricht, liegt abermals in den Händen des ehemaligen Sternekochs Clemens Baader. Und auch das Rahmenprogramm bietet vielen Geschmäckern etwas, so etwa Live-Musik von Bob Chisolm, Verkostungen der Edelbrennerei Senft aus Salem-Rickenbach oder auch Bonsaikunst- und pflege.

Die Home & Garden ist von Donnerstag bis Samstag, 5. bis 7. September, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 8. September, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 12 Euro – inklusive Führung durch das Schloss: 15 Euro. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre sind in Begleitung Erwachsener frei. Ein Depotservice sorgt wieder für einen unbeschwerten Einkauf und Aufenthalt.

Zahlreiche Parkplätze sind beim Schloss vorhanden und im Eintrittspreis enthalten. Zusätzlich wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, etwa den Erlebnisbus von Schloss Salem zum Bahnhof in Mimmenhausen.