von Mardiros Tavit

Einen besonderen Höhepunkt gab es beim Gemeinschaftskonzert des Männerchores und des Musikvereins Neufrach. Der am 9. März 1919 im Prinz Max gegründete Musikverein wurde mit der Pro Musica-Plakette ausgezeichnet. Landrat Lothar Wölfle nahm die Verleihung in Vertretung vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier vor. „Das erste Mal, dass ich im Namen des Bundespräsidenten sprechen dar“, gab Wölfe in seiner kurzen Laudatio freimütig zu.

Viel Applaus gab es für die Musikkapelle unter der Leitung von Martin Stehe für ein sehr unterhaltsames Programm mit vielen Stücken aus der Pop- und Rockwelt. | Bild: Mardiros Tavit

Er erinnerte an das Gründungsjahr, ein Jahr nach dem Ende des verheerenden ersten Weltkrieg, während der Zeit des Versailler Friedensvertrags. „Menschen kamen zusammen, um in schwerer Zeit gemeinsam zu musizieren“. Heutzutage höre er viel Klagen. „Uns geht es gut. Nehmen wir uns ein Beispiel an den Männern vom Musikverein Neufrach, die Verantwortung getragen haben“. Und auch nach dem zweiten Weltkrieg, als der Verein verboten und Musikinstrumente unter der französischen Besatzungsmacht eingezogen waren, hätten die Musiker die Generationen übergreifende musikalische Arbeit 1947 bald neu angefangen.

Neufracher Tubisten bei der Arbeit beim Jahreskonzert ihres Musikvereins. | Bild: Mardiros Tavit

Die Pro Musica-Plakette für instrumentales Musizieren wurden 1968 vom Bundespräsidenten Heinrich Lübke gestiftet. Vorbild für die Plakette war die Zelter-Plakette für Chöre, die zwölf Jahre zuvor 1956 von Lübkes Amtsvorgänger Theodor Heuss ins Leben gerufen wurde. Der Männerchor Neufrach erhielt diese Auszeichnung zu ihrem 100-jährigen Bestehen 1960. Bemerkenswert dabei, auf deren Urkunde steht als Gründungsjahr „gegründet ca. 1850“.

Der Neufracher Männerchor eröffnete das diesjährige Doppelkonzert mit einem Stück, das er auch im kommenden Jahr zu seinem 160- jährigen Bestehen singen wird. | Bild: Mardiros Tavit

Der Männerchor eröffnete das Gemeinschaftskonzert der beiden Neufracher Vereine mit „Kyrie“ vom elsässischen Komponisten Eugène Thomas. Ein Werk, das der Männerchor für seine 160-Jahr-Feier kommenden Jahres einstudiert hat.

Viel Applaus gab es für die vielfältige und unterhaltsame Darbietung des Männerchors Neufrach unter Leitung von Ulrich Raither. | Bild: Mardiros Tavit

So nutze Chorleiter Ulrich Raither die Gelegenheit, das Publikum für die Geburtstagsfeier einzuladen, auf der der Chor die vollständige „Messe für Männerchor in G-Dur“ zum besten geben wird. Beide musikalischen Vereine lieferten eine sehr abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm.

Pro-Musica-Plakette für Verdienste

Die Pro Musica-Plakette mit Urkunde mit der Unterschrift von Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier für den Musikverein Neufrach. | Bild: Mardiros Tavit