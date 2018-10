Das dritte Salem Open Air für den Sommer 2019 steht fest: Rea Garvey kommt am Samstag, 10. August, im Zuge seiner "Neon Summer Tour" nach Salem. Ab 20 Uhr wird der Ire im Salemer Schlosspark auf der Bühne stehen, wie der Veranstalter, die Allgäu Concerts GmbH, mitteilt. 100 000 Fans erreichten der Sänger und seine Band bei der Arena-Tour in diesem Jahr.

Ein Erfolg, den die Musiker auf die Open-Air-Tournee mitnehmen. Im Gepäck haben sie die Hits aus dem Album "Neon", das im März veröffentlicht wurde. Der Rhythmus und Klang der Titel schaffen nach Aussage Garveys eine „ur-ban/streetlike“ Atmosphäre, die zuvor so noch nicht im Fokus gestanden habe. Freuen können sich die Fans aber auch auf die Hits aus den vorangegangenen Solo-Alben "Prisma" (2015), "Pride" (2014) und "Can't Stand the Silence" (2011). Diese waren laut Mitteilung allesamt Top-5-Charterfolge, die sich mehr als eine Million Mal verkauften.

Rea Garvey sucht immer wieder die Herausforderung – ob bei Konzerten, der Zusammenarbeit mit Künstlern wie Nelly Furtado oder im Fernsehen. Über vier Staffeln war er als Juror bei der Talentshow "The Voice of Germany" dabei. Außerdem interpretierte der Sänger für die Sendung "Sing meinen Song" die Hits von Musikerkollegen. Mit dem Salem Open Air reiht sich 2019 ein Auftritt in einem der bedeutendsten Kulturdenkmäler der Bodenseeregion in diese Liste ein. Eintrittskarten gibt es ab Mittwoch, 31. Oktober, in einem Vorverkauf bei Magenta Musik und ab Freitag, 2. November, bei Allgäu Concerts und dem Medienpartner SÜDKURIER.

